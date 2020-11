Bad Segeberg. Wegen mehrerer Raubüberfälle hat das Amtsgericht in Bad Segeberg Haftbefehle gegen einen 18-jährigen Segeberger und einen 20-jährigen Wahlstedter erlassen. Beide warten jetzt in der Jugendanstalt in Schleswig auf ihre Gerichtsverfahren. Der Verhaftung waren umfangreiche Untersuchungen der Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei in Bad Segeberg vorausgegangen.

Die jungen Männer war bereits am 20. August in Wahlstedt festgenommen worden, als sie mit einem Komplizen in der Neumünsterstraße vier Jugendliche beraubt und geschlagen haben sollen. Die Polizei nahm die Männer am Tatort fest, musste sie aber nach den Vernehmungen entlassen, weil Haftgründe fehlten. Inzwischen sind die Ermittler der Kriminalpolizei sicher, dass die beiden Männer für weitere Überfälle auf Jugendliche in diesem und im vergangenen Jahr in Bad Segeberg und Wahlstedt verantwortlich sind. Diese neuen Erkenntnisse hätten zu der Entscheidung geführt, Haftbefehle zu beantragen, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Polizei sucht Zeugen weiterer Taten des Duos

Außerdem bitter die Ermittlungsgruppe um Hinweise. „Die Ermittler sind sich sicher, dass die Tatverdächtigen noch weitere Taten begangen haben, die bislang durch Geschädigte nicht zur Anzeige gebracht wurden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Dazu gehören Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung am Nachmittag des 24. Juni 2020 an der Seepromenade in Bad Segeberg. Zeugen und weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/ 8840 zu melden.