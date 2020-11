Borstel. Das Kuratorium des Forschungszentrums Borstel hat eine Frist bis spätestens Ende 2021 gesetzt, um die Zukunft der Medizinischen Klinik an dem Standort zu klären. Weitere Gespräche mit potenziellen Partnern sollen geführt werden.

Es gelte, „eine strategisch fundierte Roadmap für die nachhaltige Patientenversorgung zu erarbeiten, die auch langfristig die unverzichtbare medizinische Forschung in den Bereichen Infektionen der Lunge, Asthma und Allergien sowie den Transfer der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis gewährleistet“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Gremium hatte per Videokonferenz über die Situation der finanziell angeschlagenen Einrichtung beraten. Den Vorsitz hatte Oliver Grundei, Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, auch Vertreter des Landesfinanzministeriums, des Bundesgesundheitsministeriums und der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder nahmen teil.

Klinik besteht seit Gründung des Forschungszentrums 1947

Wie berichtet, steht der Erhalt des Spezialkrankenhauses (81 Betten, 250 Mitarbeiter) in seiner jetzigen Form in Frage. Es besteht das Risiko, dass so auch das weltweit renommierte Forschungszentrum wirtschaftlichen Schaden nehmen könnte. „Übergeordnete Ziele sind der Erhalt des Forschungszentrums Borstel und zugleich die dauerhafte Sicherstellung der auch für die Forschungsagenda des Zentrums relevanten Krankenversorgung“, so die Mitteilung des Kuratoriums.

Ein besonderer Fokus lege auf den Interessen der Beschäftigten und deren Arbeitsplätzen. Die Klinik befindet sich seit Gründung des Forschungszentrums 1947 auf dem Campus. Ausdrücklich würdigte das Kuratorium „den großen Einsatz der Belegschaft des Forschungszentrums Borstel und seiner Medizinischen Klinik bei der Diagnostik und Versorgung von Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung“.