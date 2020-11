Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

1871 versprach der kanadische Premierminister John A. Macdonald den Siedlern in British Columbia eine Eisenbahnverbindung zur Ostküste – innerhalb von zehn Jahren. Vorerst bestand Kanada aus dem Staatenbund Ontario, Quebec, New Brunswik, Nova Scotia und Manitoba. Macdonald träumte vom Anschluss weiterer Provinzen und der Ausdehnung Kanadas vom Atlantik bis zum Pazifik. Eine transkontinentale Eisenbahn sollte das Bindeglied sein. Nur: Wie sollte eine kleine Nation von dreieinhalb Millionen Menschen ein solches kosten- und problemträchtiges Projekt realisieren? Nach Finanzskandalen und zwischenzeitlichem Regierungsrücktritt kehrte Macdonald 1880 an die Macht zurück. Jetzt fand er einen Mann der Tat für seinen Schienentraum. Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft wurde Cornelius Van Horne, dessen erklärtes Motto lautete: „Ich esse alles, was ich kann, ich trinke alles, was ich kann, und ich schere mich um niemanden.“

Van Horne, wahlspruchgemäß kein Mann großer Rücksichtnahme, trieb den Gleisbau so voran, dass die Brückenbauer nur mit verzweifelter Mühe mit den Schienenlegern Schritt halten konnten. Dabei wusste man zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, an welcher Stelle die Bahn die Rocky Mountains überqueren könnte. Während noch die Trasse auf gut Glück über die Prärie gebaut wurde, suchten Scouts, angespornt durch eine ausgelobte 5000-Dollar-Prämie, nach einer möglichen Gleispassage über die Berge.

Unter Zeitdruck und Geldnot entschied man sich für den „Kicking Horse Pass“, den sogar die Indianer mieden – sie erachteten die heimtückische Schlucht als zu schwierig für ihre Pferde. Prompt entgleiste hier der erste Zug, der hindurch fuhr. Erst 25 Jahre später wurde das gefährliche Streckenstück durch eine Tunnelumgehung entschärft.

1885, die Strecke war fast fertiggestellt, drohte der endgültige Finanzkollaps. Am 10. Juli beriet das Parlament über Subventionen. Am selben Tag wollten Gläubiger 400.000 Dollar von der Eisenbahngesellschaft eintreiben, fällig um 15 Uhr. Um 14 Uhr stimmte das Parlament für die finanzielle Unterstützung der Eisenbahn – das Projekt war gerettet.

Im November rollte der erste kanadische Transkontinent-Zug, begleitet von Van Hornes knapp gehaltener Festrede: „Alle einsteigen zum Pazifik!“

Wie heißt die legendäre Strecke?

Die Antwort steht am Dienstag im Abendblatt. Am Sonnabend suchten wir einen Preußenfürst, der seinen Untertanen den Kartoffelanbau befahl: Friedrich der Große.