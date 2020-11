Henstedt-Ulzburg. Auch der Buchautor und Reisejournalist Oliver Lück aus Henstedt-Ulzburg darf in Corona-Zeiten nicht reisen. Doch was macht das mit ihm? Der 47-Jährige über intensive Träume, nächtliches Telefonieren und den Urlaub daheim .



Träume in coronaren Zeiten scheinen um einiges intensiver zu sein. Jedenfalls geht mir das so. Fast jeden Morgen kann ich mich an die Erlebnisse der letzten Nacht erinnern. Mal bin ich im Dschungel Costa Ricas, dann auf indonesischen Vulkanen unterwegs. Vielleicht träume ich aber auch deshalb so abenteuerlich, da man ja gerade etwas eingeschränkter lebt, nicht verreisen kann und wenigstens der Geist mal wieder unterwegs sein will. Und immer, sobald ich wach werde, mache ich mir sogleich Notizen.

Amazonasurwald, Glücksspiel und Meerschweinchen

Vor einigen Nächten passierte Folgendes – ich musste wohl irgendwo im Urwald des Amazonas gewesen sein. Ich notierte: „Weißer Dampf zog den Fluss hinauf. Eine Weile lang stand eine Libelle vor mir in der Luft und maß mich. Ab und zu gackerten Hühner, die mit zusammengebundenen Beinen im Schatten lagen. Befreiendes Gefühl mit der Machete im Gestrüpp zu arbeiten. Fallende Äste. Lianen durchtrennt, als wären sie Luft. Wenn ich mit dem Fuß stampfte, liefen dünnbeinige, fast durchsichtige Spinnen am Strand entlang und setzten ihre Flucht direkt auf der Wasseroberfläche fort.“

Ein anderes Mal spielte ich ein Glücksspiel – wahrscheinlich in Peru, vielleicht aber auch in der Schweiz: „Es war eine Art Roulette, nur dass es keine Kugel gab, sondern ein lebendes Meerschweinchen unter einem Holzkistchen, das von einer Schnur hochgehoben wurde. Im Kreis waren nummerierte Almhütten aufgebaut mit jeweils einem dunklen Eingang. Das Meerschweinchen rannte eine Weile unschlüssig herum, stockend, bis es schließlich rasch entschlossen in einem der Eingänge verschwand. Zu gewinnen gab es das Meerschweinchen, und ich wagte immer größere Einsätze, bis ich nichts mehr an mir trug.“

Seit Monaten höre ich auch wieder Stimmen, was ausnahmsweise mal eine gute Nachricht ist: Es sind Freunde, die da sprechen und die noch nie weiter entfernt waren als jetzt, auch wenn sie in derselben Stadt, in derselben Straße oder in London oder Norderstedt leben – ich telefoniere wieder mehr. Und wir reden manchmal bis spät in die Nacht. Ich höre auch viel genauer hin. Ich lausche. Es bleibt Raum für Zwischentöne und Stille. Und kurz bevor wir uns verabschieden, wollen wir gar nicht auflegen, sondern weiterreden, weil es so schön ist, die vertraute Stimme des anderen ganz dicht am Ohr zu haben.

Jede Reise beginnt am gleichen Ort: zu Hause

Ich weiß noch gut, wie es war, als es noch keine Telefone mit Display gab, auf denen die Nummern oder Namen der Anrufer angezeigt wurden. Damals hieß das Telefon auch „Apparat“, weil es – neben dem Fernseher, dem Fön und dem Küchenmixer – eines der wenigen technischen Geräte im Haus war.

„Am Apparat“ lautete damals die Antwort auf die Frage, ob man mit Herrn oder Frau Sowieso spreche. Und wenn in meiner Kindheit bei uns zuhause das Telefon klingelte, herrschte sofort helle Aufregung. Ein Wettlauf mit meinen Brüdern begann: „Ich geh ran! Nein, ich …!!!“ Das Telefon riss einen aus dem Alltag. Es war ein Abenteuer. Heute, wo wir uns im alltäglichen Sturm der Daten, Verabredungen, Verpflichtungen und Konferenzen befinden, scheint ein Gespräch viel zu anstrengend und zeitintensiv geworden zu sein. Also geht man oft gar nicht ran. Ein Freund sagte vor einigen Wochen – am Telefon übrigens – einen schönen Satz: „Zum Telefonieren braucht man kein Smartphone, sondern Vorstellungskraft.“

Da ich gerade nicht verreisen kann, stelle ich mir viel vor – auch wo jede Reise eigentlich immer anfängt: Zuhause. Dazu eine kleine Geschichte: Vor Jahren begegnete ich Marek. Er war Wirt in der Danziger Altstadt. Ein kleiner, kompakter Mann, doch vieles an ihm war auch riesig. Sein Kopf, seine Oberarme, sein Bauch. Vor allem aber seine Hände, die fest zupacken konnten und die so manchen seiner Sätze dadurch betonten, dass sie mit großer Wucht auf den glatt gewischten Tresen klatschten.

Marek war so eine Art Kneipenphilosoph. Er sagte Sätze wie: „Es muss nicht immer Indien sein, auch bei uns polnischen Nachbarn ist es schön.“ Oder: „Wer zuhause nicht zufrieden ist, wird auch auf Reisen nicht glücklich.“

Heute weiß ich: Er hatte recht.

Oliver Lück erzählt am Di, 24.11, 19.00, online von seinen Europa-Reisen der letzten 25 Jahre. Alle Infos unter www.lueckundlocke.de