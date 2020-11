Alltagspraktische Tipps wären schön!

Mein Desinteresse rührt keineswegs daher, weil das Thema „Corona“ jede Nachrichtensendung und jede Titelseite dominiert – es ist nun mal das beherrschende Thema dieser Zeit, und ich möchte selbstverständlich über alle Entwicklungen in dieser Angelegenheit informiert werden. Was mich jedoch wirklich abstößt, sind die in diesem Zusammenhang stets gleichen, immer wiederkehrenden Bilder vom „Corona-Test“.

Während der „Tagesschau“ läuft irgendwas mit Covid-19, dazu sehen wir in Großaufnahme, wie einer gequält dreinblickenden Person ein gefühlt unterarmlanges Stäbchen in die Nase gerammt wird. Echt lecker, so kurz nach dem Abendbrot. Dieses Bild oder ähnliche Aufnahmen laufen gerne mehrfach während ein und derselben Sendung, danach gibt es noch reichlich davon im „Brennpunkt“ zur aktuellen Lage. Seit März sehen wir das täglich in Endlosschleife. Die Zeitungen sind natürlich auch nicht besser. Was bringen wir heute, Corona auf Seite Eins? Okay, nehmen wir wieder das Archivfoto mit dem Typen, dem sie gerade einen Stock in die Nase schieben. Was soll das? Gibt es kein anderes Motiv, welches den Ernst der Lage unterstreicht? Muss es immer diese Szene sein, in der Stäbe in Gesichter gerammt werden, als würde man aus den Köpfen Handpuppen am Stiel machen wollen?

Früher haben wir alle gelernt, dass es sich nicht schickt, öffentlich in der Nase zu bohren. Heute gehören bewegte und unbewegte Fotos davon zur unverzichtbaren Bildberichterstattung. Es wird Jahre dauern, bis wir das vielleicht irgendwann mal wieder unseren Kindern abgewöhnen. Man sollte in Speiseeis-Aktien investieren. Denn im nächsten Sommer werden die Kids ihre Eltern noch mehr löchern, um ein Eis spendiert zu bekommen. Nicht, weil sie es plötzlich lieber mögen als früher – nein, sie brauchen den Stiel als Corona-Testspatel zum Spielen. Das Eis schlecken sie natürlich trotzdem weg. Es sei ihnen gegönnt.

Was ist das für eine Kindheit, in der man, noch bevor man vielleicht lesen oder die Nachrichten sinngemäß verstehen kann, ständig mit dieser fiesen Szene konfrontiert wird, in der ein Alien im Ganzkörperkondom eine Testlatte im Riechkolben seines gepeinigten Gegenübers versenkt? Zeigt doch bitte mal etwas anderes. Kleine, alltagspraktische Corona-Tipps wären schön. Hinweise für den Alltagsgebrauch. Zum Beispiel habe ich mir neulich nach dem Einkaufen beim Wiedereinstieg ins Auto zusammen mit der Gesichtsmaske gleichzeitig die Brille abgerissen, zum dritten Mal übrigens. Ein Glas kaputt, 106 Euro. Auf dem Markt stolpere ich über jeden Hund, der kleiner ist als ein Dobermann, weil der untere Bereich meiner Brillengläser aufgrund der Maske stets beschlägt und die kleinen Kröten im toten Winkel herumwuseln. Davor sollte man gewarnt werden. Bringt statt stereotyper „Testbild“-Bilder etwas, was Interesse weckt und nicht bloß Widerwillen.

Dann gucke ich vielleicht wieder hin.