1871 reiste der belgische Ingenieur und Bankierssohn Georges Nagelmackers durch die USA, lernte die Pullman-Eisenbahnschlafwagen kennen und war von deren ungewohntem Komfort begeistert. Zurück in Europa erwarb er die erste Konzession zum Betrieb eigener Schlafwagen. Fahren sollten die Wagen im seinerzeit berühmtesten Zug – die „Indische Post“ verband Großbritannien mit der damaligen Kolonie Indien. Die Verbindung war kein durchgehender Zuglauf, sondern ein ausgefeiltes System von Schifffahrt- und Eisenbahnanschlüssen. Nagelmackers’ Schlafwagen sollten auf der Etappe von Ostende über den Brenner nach Brindisi verkehren.

Doch noch vor der Fertigstellung seiner Waggons wurde der Mont-Cenis-Tunnel durch die Alpen zwischen Frankreich und Italien eröffnet. Die „Indische Post“ wechselte auf die neue Route, aber die zuständigen Eisenbahngesellschaften verwehrten Nagelmakers das Recht, mit seinen Wagen den Mont-Cenis-Tunnel zu benutzen. Der Belgier ließ sich davon nicht beirren und gründete die Schlafwagengesellschaft „Compagnie Internationale des Wagons-Lits“. Auf der Suche nach Alternativen stellte er eine eigene Route via Balkan zum Bosporus zusammen, die seine Gesellschaft mit einem Zug bediente, dessen luxuriöse Ausstattung größtes Aufsehen erregte.

Die Schlafwagen hatten geschlossene Plattformen mit Übergängen. Entlang der Seitengänge lagen die Zweibettabteile: Das obere Bett wurde tagsüber in die Wand geklappt, das untere in ein Sofa verwandelt. Jeweils zwischen zwei Abteilungen befanden sich Waschräume mit ovalen Becken in roten Marmorplatten. In den teak- und mahagonigetäfelten Speisewagen wurde Punkt 20 Uhr das Essen serviert – mindestens fünf Gänge. Geschliffene Glasperlen reflektierten funkelnd das gedämpfte Licht der Gasleuchter, ein Gebot der Vorsicht: Die Gasflammen mussten kleingehalten werden, da sie sonst die ganze Pracht in Brand gesetzt hätten.

Am 4. Oktober 1883 ging der Luxuszug erstmals auf die transkontinentale Reise. Noch Jahre später schwärmte eine Zeitung über die längst legendäre Verbindung: „Diesem Zug, der Europa durch Europa trug, galt die Sehnsucht, das Entzücken, der Neid derer, die ihm nur nachwinken konnten."





Unter welcher Bezeichnung wurde der Zug, der bis 1977 regelmäßig verkehrte, berühmt? Die Antwort steht morgen im Hamburger Abendblatt. In der Dienstagausgabe suchten wir den Namen eines russischen Zaren. Es ist Peter der Große (1672-1725).