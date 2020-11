Henstedt-Ulzburg. Der Landesverband der Tafeln in Schleswig-Holstein und Hamburg hat von Rewe Nord eine Warenspende im Wert von 11.111,11 Euro erhalten. Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, traf sich nun für die Übergabe vor dem Markt an der Schulstraße in Henstedt-Ulzburg mit Olf Leder, Vorstandsmitglied der Tafeln. Die Aktion ist Teil der „Tafel-Woche“, die vom 19. Oktober bis 1. November bundesweit stattgefunden hat. Hierbei wurden Kunden aufgerufen, Spendentüten mit lang haltbaren Nahrungsmitteln zu kaufen. Der Handelskonzern beteiligte sich unter anderem mit Drogerieartikeln.

„Das Spendenergebnis ist für mich der eindrucksvolle Beleg dafür, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit tragende Säulen unserer Gesellschaft sind – auch in Corona-Zeiten“, betonte Vogel. Unterstützt würden damit nicht nur Senioren, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose und Jugendliche mit geringem Haushaltsbudget. Sondern immer mehr Arbeitnehmer und Selbstständige, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Arbeit oder Aufträge verloren haben und somit drastische finanzielle Einbußen erleiden. „Dieses Jahr ist eine große Herausforderung für die Tafeln. Unsere Arbeit ist aufwändiger geworden, die Lebensmittelausgabe findet im Freien statt oder vorgepackte Tüten werden geliefert. Die eigentlich so wichtigen Kontakte sind auch bei uns weitgehend reduziert“, sagte Olf Leder, der Rewe für die Solidarität dankte.