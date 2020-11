Norderstedt. Es ist ein Unfall, der einen erschaudern lässt: Ein 45-jähriger hat am Norderstedter Lütjenmoor einen 84-jährigen Mann mit einem VW Golf überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt.

Und offenbar hatte der Golf-Fahrer kaum eine Chance, den Unfall zu verhindern. Denn der 84-Jährige lag aus unbekannten Gründen auf dem Boden hinter einer Garageneinfahrt und damit kaum zu erkennen.

Eine alltägliche Situation, die jeder Autofahrer kennt

Es geschah am Montag, gegen 12.50 Uhr. Der 45-jährige fuhr mit seinem Golf in die Zufahrt der Tiefgarage eines großen Mehrfamilienhauses am Lütjenmoor.

„Eine Situation, wie sie jeder Autofahrer kennt“, sagt Kai Hädicke-Schories, Sprecher der Polizei. „Man öffnet vor der Tiefgarage über einen Schließpfosten durch das Fahrerfenster mit einem Schlüssel ein Rolltor und fährt los.“

War der 84-Jährige gestürzt?

Hinter dem Rolltor des Wohnhauses am Lütjenmoor beginnt eine etwa zwölf Meter lange, stark abschüssige Rampe. Sie führt in einer engen Linkskurve in Richtung Garage. Und genau auf diese Rampe lag der 84-Jährige. „Warum, darüber können wir derzeit nur mutmaßen“, sagt Hädicke-Schories. „Vielleicht ist er gestürzt oder er hatte gesundheitliche Probleme.“

Der Golffahrer überrollte den Senior. „Wir haben den Unfall mehrfach nachgestellt. Offenbar konnte der Fahrer den Mann tatsächlich aus dem Auto heraus nicht erkennen“, sagt Hädicke-Schories. Geprüft werde auch, ob der Wagen mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war oder eventuell schneller.

Der Golffahrer erlitt einen schweren Schock

Doch nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Unfall mit zwei Opfern – der 84-Jährige, um dessen Leben die Ärzte auf einer Intensivstation derzeit kämpfen, und der Golffahrer, der durch das Unglück einen schweren Schock erlitten hat.