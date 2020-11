Bad Segeberg . James Blunt spielt sie bei seinen Konzerten, Max Raabe nutzt sie in seinem Orchester: Die Ukelele ist in den vergangenen Jahren zu einem ausgesprochen populären Instrument geworden. Spätestens seit dem Hit „Somewhere over the Rainbow“ des Hawaiianers „Iz“ (Kaʻanoʻi Kamakawiwoʻole) weiß wohl jeder, wie schön dieses Instrument klingt. Weil die Ukulele so leicht zu spielen ist, nicht viel kostet und mit ihrem Klang augenblicklich für Entspannung und Südsee-Stimmung sorgt, hat sie in wenigen Jahren einen unglaublichen Siegeszug um die Welt hingelegt. Der Segeberger Journalist, Autor und Musiker Detlef Dreessen hat darauf reagiert und ein Lehrbuch herausgebracht: Auf 52 Seiten demonstriert er, wie auch absolute Anfänger das Glücklich-mach-Instrument in kurzer Zeit erlernen können.

Eingeflossen in das Heft sind seine Erfahrungen aus dem Ukulele-Unterricht bei den Südstadt-Ukulele-Kids in Bad Segeberg, beim Südstadt-Ukester und Gruppen der Kreismusikschule sowie vielen Einzelstunden. „Vor allem Anfänger ohne Vorkenntnisse haben an diesen Gruppen teilgenommen und es in kurzer Zeit sogar zu beachteten Auftritten gebracht“, sagt Detlef Dreessen. „Das hat mich ermuntert, auch für Menschen, die das Instrument ohne Lehrer erlernen wollen, etwas anzubieten.“

Infos zum Kauf des richtigen Instruments und des Zubehörs sind in „Meine Ukulele-Schule“ ebenso enthalten wie Tipps zur richtigen Haltung und zum Stimmen. Einfache Übungen vermitteln das Melodie-Spiel und die Liedbegleitung. Zahlreiche Bilder und Grafiken zeigen, wie es geht. Ergänzend weist Dreessen auf Youtube-Videos hin, die er zur Anschauung aufgenommen hat. Der Autor versichert: „Wer sich eine Weile mit dem Heft beschäftigt und übt, kann schnell mit anderen Ukulele-Spielern oder auch alleine sich selbst und andere mit den entspannten Südsee-Klängen erfreuen.“ Geeignet ist die Ukulele besonders für Musikanfänger, weil sie leichter zu spielen ist als eine Gitarre.