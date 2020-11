Norderstedt. Das Sterben in Norderstedter Alten- und Pflegeheimen hat sich auch am Wochenende fortgesetzt. Im Haus zum Steertpogg starben eine 88-Jährige und ein 77-Jähriger an oder mit Covid-19. Damit gab es in dem Heim nun schon 15 Todesfälle. Auch im städtischen Pflegeheim Haus im Park verstarb am Wochenende eine 86-jährige Bewohnerin. Sie war der bereits dritte Todesfall in der Einrichtung. Die Zahl der Todesopfer in der Corona-Pandemie im Kreis Segeberg stieg auf 33. Eine 88-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann starben nach Angaben des Infektionsschutzes des Kreisgesundheitsamtes am Wochenende ohne Zusammenhang mit einem Altenpflegeheim.

Kreisweit wurden dem Gesundheitsamt über das Wochenende 60 Neuinfektionen gemeldet, 34 am Sonnabend, sechs am Sonntag und 20 am Montag. Die Gesamtzahl aller Infizierten im Kreis Segeberg seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 1340, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 58,1. 18 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon eine Person auf der Intensivstation.

In der Flüchtlingsunterkunft Bad Segeberg wurde außerdem ein 37-jähriger Mann aus dem Jemen positiv getestet. Da er keine Symptome gezeigt hatte, lebte er bislang nicht isoliert in der Einrichtung. Die Ermittlung seiner Kontaktpersonen läuft.