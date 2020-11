Kreis Segeberg . Die SPD verschiebt die Kandidatenaufstellung für den Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte. Die eigentlich für den 21. November geplante Wahlkreiskonferenz, auf der eine Direktkandidatin oder -kandidat für die Bundestagswahl im Spätsommer oder Herbst 2021 gewählt werden sollte, wird voraussichtlich im Januar stattfinden. Einen genauen Termin kann SPD-Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz noch nicht nennen. Die SPD in den Kreisen Segeberg und Stormarn hält sich damit an die bundesweite Corona-Schutzverordnung und den Appell der Bundesregierung, alle jetzt nicht unbedingt erforderlichen Kontakte einzuschränken.

Mit fünf Bewerbungen ist der Wahlkreis 8 bei den Sozialdemokraten der am meisten umkämpfte in Schleswig-Holstein. Bei der Bundestagswahl 2017 scheiterte der Direkt- und Listenkandidaten Alexander Wagner aus Bad Segeberg, der die Nachfolge des langjährigen SPD-Abgeordneten Franz Thönnes hatte antreten wollen. Jetzt gibt es fünf Bewerbungen: Aus Norderstedt wollen Tobias Schloo, Bengt Bergt und Jens Kahlsdorf für die SPD in den Bundestag, aus Ellerau Tobias Weil und aus Bad Oldesloe Miriam Huppermann. Alle fünf hatten sich in Mitgliederversammlungen und Videokonferenzen parteiintern vorgestellt.

Im Wahlkreis 6 (Plön, Neumünster und das Amt Boostedt-Rickling) und im Wahlkreis 3 (Steinburg, Süderdithmarschen und Bad Bramstedt) wurden die im November vorgesehenen SPD-Wahlkreiskonferenzen ebenfalls abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

CDU und FDP haben ihre Kandidaten bereits gefunden

Andere Parteien können bereits Ergebnisse vorweisen und Kandidaten präsentieren. Die CDU hat im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte den Segeberger Kreisvorsitzenden und langjährigen Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (62) erneut zum Bundestagskandidaten gewählt. Im Wahlkreis 3 geht wieder der aktuelle Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich (42) aus Dägeling (Kreis Steinburg) ins Rennen. Auch im Wahlkreis 6 wurde mit Melanie Bernstein (44) aus Wahlstedt wieder die aktuelle Abgeordnete als Direktkandidatin der CDU gewählt.

Für die FDP geht im Wahlkreis 8 der Henstedt-Ulzburger FDP-Vorsitzende Jan Schupp als Direktkandidat in den Wahlkampf. Der 47 Jahre alte IT-Fachmann ist in seinem Wohnort als Gemeindevertreter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender aktiv.

Die Grünen wollen sich Ende Januar entscheiden, wer im Wahlkreis 8 als Direktkandidat nominiert wird. Als Bewerber stehen Ulrike Täck (52) aus Boostedt, Professorin an der Technischen Hochschule Lübeck, sowie der Kunst- und Schauspielstudent Nils Bollenbach (19) aus Bargteheide zur Verfügung. Ulrike Täck, stellvertretende Kreisvorsitzende der Grünen im Kreis Segeberg, hatte bereits 2017 für den Bundestag kandidiert.