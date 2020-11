Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Zu Beginn des 14. Jahrhunderts fertigte man in Italien künstliche Sehhilfen für Fehlsichtige aus konvex geschliffenen Bergkristallen. „Die neulich erfundenen Gläser, Brillen genannt“, pries ein zeitgenössischer Chronist die Errungenschaft, seien „ein wahrer Segen für Greise mit schwachem Gesicht“. Der Durchblick war allerdings Glückssache. Die Glasqualität ließ sich beim Erschmelzen noch kaum beeinflussen, der konvexe Schliff half ausschließlich bei Weitsichtigkeit. Erst um 1517 ist eine Brille für Kurzsichtige dokumentiert: Ein von Raffael gemaltes Porträt Papst Leos X. lässt deutlich erkennen, dass seine Eminenz eine konkav geschliffene Brille benutzte.

Im 16. Jahrhundert arbeiteten überall in Europa Brillenmacher. Ein holländischer Vertreter dieser Zunft war Hans Janssen, dessen Sohn Zacharias sich ebenfalls schon für das Metier interessierte. An einem Sommertag im Jahr 1590 spielte Zacharias wieder einmal in der Werkstatt mit alten, beschädigten Glaslinsen, die ihm sein Vater überlassen hatte. Als der Junge zufällig zwei Linsen voreinander setzte, sah er plötzlich ein glotzäugiges, zottiges Ungeheuer auf acht Beinen auf sich zukommen. Vor Schreck ließ er die Gläser fallen – das Untier verschwand, übrig blieb nur eine ganz gewöhnliche Spinne. Vater Hans, vom Geschrei des Filius alarmiert, probierte die Linsenkombination sogleich aus und entdeckte einen Monsterfloh. Weitere Experimente mit der optischen Neuheit ergaben: Man nehme eine Bi-Konvexlinse als Objektiv, eine Bi-Konkavlinse als Okular und montiere sie in ein Pappröhrchen – schon wird Kleines groß.

Die Janssens nannten ihre Entdeckung „Flohglas". Flohzirkusse präsentierten ihre Hauptdarsteller, gefesselt an Miniaturgestelle, dem staunend durch Flohgläser lugenden Publikum. Aber 1592 diente das Flohglas endlich seriöserem Zweck: Nach systematischer Nutzung veröffentlichte der flämische Zeichner Georg Hoefnagel auf insgesamt 50 Kupferstichen Abbildungen von vergrößerten Insekten. Welchem optischen Gerät diente das Flohglas der Janssens als Prototyp?