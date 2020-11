Kreis Segeberg. Wenn eine 2000-Seelen-Gemeinde die Aufnahme in eine nationale Bestenliste schafft, knallen dort normalerweise die Korken. Wenn es sich bei dieser Liste allerdings um das alljährlich erscheinende „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes handelt, fällt die Jubelarie aus.

Gemessen an der Einwohnerzahl von Seth, Kreis Segeberg, entspricht die Fehlinvestition von 300.000 Euro locker den Verlusten gewisser Metropolen mit Pannenprojekten wie Opernhäusern, Bahnhöfen oder Großflughäfen. Dabei wollte man in Seth gar nicht mit Prestigeobjekten protzen. Es ging um eine neue Kita in der alten Dorfschule, nötig geworden durch ein Neubaugebiet mit vielen Kindern – eigentlich eine schöne Sache für jede Gemeinde. Doch dann gab es Personalwechsel in der Verwaltung sowie Versäumnisse bei der Planung und Beaufsichtigung des Bauvorhabens.

Mängel beim Brand- und Unfallschutz, nicht vorhandene Barrierefreiheit und dergleichen sorgen dafür, dass der Neubau nicht bestimmungsgemäß als Kita genutzt werden kann. Dafür pumpt die Gemeinde nun weitere drei Millionen in einen Neubau.

Ich weiß ja nicht, wer wirklich an diesem Desaster schuld ist. Das Muster ist jedoch stets gleich, egal, ob Dorf oder Großstadt. Der Kostenvoranschlag klingt machbar, dann wird’s ein wenig teurer, dafür etwas später fertig. Am Ende ist alles Murks, und zwar immer wegen der anderen – die latschige Behörde, der kriminelle Bauunternehmer, die dösigen Handwerker. Nur eines ist sicher: Das Geld ist weg. Das muss aufhören. Fangen wir in Seth damit an. Dort möchte die Gemeinde die verkorkste Kita-Dorfschule zum „Dorf-Gemeinschaftshaus“ umwidmen. Hübsche Idee, aber kaum lukrativ. Zumal dann wieder umgebaut werden müsste, beispielsweise in den Toiletten – dort sind ja nun kitakompatible Klos, Waschbecken und Handläufe für Kleinkinder installiert. Nein, alles bleibt so. Startet die Kampagne „Jungbrunnen“ – die Kita für Erwachsene, die sich wieder jung fühlen möchten. Morgens einchecken, Stuhlkreis mit netten Erzieherinnen, beim gemeinsamen Frühstück darf man sich hemmungslos Marmelade um die Schnute schmieren. Danach wird „Pippi Langstrumpf“ vorgelesen, anschließend ist Mittagsschlaf. Und wer mal zur Toilette muss, geht vor dem Urinal auf die Knie oder balanciert auf der Bonsai-Schüssel. Abends holen die Kinder ihre Eltern aus dem „Jungbrunnen“ ab, alle haben was erlebt. Die Gemeinde kassiert das Event-Honorar und kann behaupten, das sei alles Absicht gewesen. Gut, was?