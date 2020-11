Norderstedt. Sie weiß es! Das sagt Hero Hewa Amin den Menschen, die zu ihr kommen, immer wieder. Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, geflohen sind. Die jetzt in Deutschland leben, aber noch nicht angekommen sind.

Sie muss sich nicht vorstellen, wie das ist. Sie weiß es. „Seht her! Ich bin den Weg schon gegangen. Es lohnt sich!“ Damit will sie den anderen Mut machen, motivieren. „Teilnehmen, nicht resignieren“, das ist ihr Motto. Sie brennt dafür, lebt dafür. Weil sie weiß, wie es ist, seit sie 1997 aus dem Irak nach Deutschland kam. „In einer Zeit, in der es für Flüchtlinge nicht leicht war. In der es kaum Hilfsprojekte oder Anlaufstellen gab“, sagt die 51-Jährige und erinnert sich an die ersten Tage und Wochen in Norderstedt. Ihr Mann bei der Arbeit, sie alleine mit dem Kind zu Hause. In einer fremden Wohnung, einer fremden Stadt. Eine fremde Sprache, fremde Sitten. Alles fremd. „Das war schon schwer“, sagt Hero Hewa Amin.

Es ist keine Klage, kein Vorwurf. Nur eine Feststellung. Sie will nicht klagen und schon gar nicht so klingen. Das ist nicht ihr Ding, das ist sie nicht. „Aber auch zu der Zeit gab es Ehrenamtliche, die sich um uns gekümmert haben und uns helfen wollten“, erinnert sich Hero Hewa Amin und erzählt von dem ersten Deutschen, der sie zu Hause besucht hat. Zwei Tage nach ihrer Ankunft. Er hat ein Geschenk mitgebracht. Dieses Gefühl, willkommen zu sein, hat sie bis heute nicht vergessen.

Hero Hewa Amin begleitet Flüchtlinge in Norderstedt

Vielleicht ist das der Grund, warum sie das Willkommen-Team Norderstedt mitgegründet hat. Warum sie fast 90 Prozent der Flüchtlinge in der Stadt persönlich begrüßt. Warum sie mit ihnen zu Behörden und Ämtern geht, Anträge stellt und Projekte für sie organisiert. Damit die Menschen merken, dass sie willkommen sind. Weil sie weiß, wie wichtig das ist.

Für viele ist Hero Hewa Amin eine Verbündete. Ein Verbindungsstück zwischen alter und neuer Welt. Ein Vorbild. Auch wenn sie sich selbst nie so nennen würde. Sie ist bescheiden, zurückhaltend, spricht lieber über andere als über sich. Über die Ehrenamtlichen, die Mitarbeiter der Diakonie, die Integrationsbeauftragte der Stadt Norderstedt. Und über die Frauen in ihrer Heimat, die sie geprägt haben. Sie ist im Irak aufgewachsen, im kurdischen Teil, das ist ihr wichtig. Weil man dort offener sei, nicht so streng religiös wie im arabischen Teil.

„Die Frauen bei uns sind alles Power-Frauen“, sagt Amin und meint vor allem ihre Mutter. Die die Schule verlassen musste, um zu heiraten, und daher bei ihren eigenen Kindern größten Wert auf Bildung legte. „Sie wollte uns das ermöglichen, was ihr verwehrt geblieben ist“, sagt Hero Hewa Amin, die in Mosul studierte und dann an einer Berufsschule Englisch und Elektronik unterrichtete. Die Arbeit hat ihr Spaß gemacht, sehr, sagt sie. Deswegen sei es ihr auch so schwer gefallen, das alles aufzugeben. „Ging aber nicht anders“, sagt sie und erzählt, wie angespannt die Situation in den 90er-Jahren im Irak war. Wie ihr Mann, ein angesehener Agraringenieur, politisch verfolgt wurde und fliehen musste. Und wie sie mit dem kleinen Sohn zurückblieb, ständig in Unsicherheit lebte, in Angst. Zwei Jahre lang. Bis ihr Mann Job und Wohnung gefunden hatte und die Familienzusammenführung beantragen konnte.

Die „Mondfrauen“ treffen sich einmal im Monat

Daher weiß sie, wie das ist. Wie es ist, das Kind den ganzen Tag in die Kita geben zu müssen, um in die Sprachschule gehen zu können. Wie es ist, nicht selbst mit den Erziehern sprechen zu können, weil es Verständigungsprobleme gibt. Wie es ist, ohne Job, ohne Aufgabe. Mit wenig Geld und vielen Sorgen. Sie hat nie vergessen, wie einsam sie sich damals gefühlt hat – bis sie anfing, sich mit anderen Frauen zu treffen. Frauen aller Nationen, die meisten von ihnen Flüchtlinge. In der gleichen Situation wie sie, mit den gleichen Problemen. Sie nennen sich „Mondfrauen“. Weil sie sich am ersten Montag im Monat treffen – am Montag mit vollem Mond. „Die Treffen waren ein Segen für uns“, erinnert sich Hero Hewa Amin. Am Anfang seien zehn bis 15 Frauen gekommen. Heute sind es 50 bis 60. Heute leitet Amin die Gruppe.

Die Powerfrau sagt, dass sie immer große Ansprüche an sich selbst gestellt hat. Dass sie nie nur Hausfrau und Mutter sein wollte, sondern arbeiten wollte. „Mir war egal, wo ich arbeite und was ich mache. Hauptsache, ich bin mit Menschen zusammen“, sagt Hero Hewa Amin. Sie wusste immer, dass das wichtig für die Integration sei. „Man integriert sich nicht, wenn man alleine zu Hause sitzt“, so die Mutter von drei Kindern. Früher, in ihrer Heimat, war sie Lehrerin, in Norderstedt begann sie als Aushilfe bei der Post. Wenn sie heute von der Zeit erzählt, in der sie Briefe sortiert hat, spricht sie vor allem von den Kollegen damals. Wie freundlich alle waren. „Das war mehr wert als jede anspruchsvolle Tätigkeit“, so ihr Fazit.

Die 51-jährige Norderstedterin arbeitet jetzt bei der Diakonie

„Seht her! Ich bin den Weg schon gegangen. Es lohnt sich!“ Auf niemanden scheint dieser Satz mehr zuzutreffen als auf Hero Hewa Amin. Sie hat sich durchgekämpft, Fuß gefasst. Gearbeitet, deutsch gelernt, drei Kinder großgezogen und in der Diakonie geholfen. Zuerst ehrenamtlich als Übersetzerin, heute hauptberuflich als Leiterin des Projektes Partizipieren statt Resignieren. Sie will den Leuten Mut machen und Perspektiven aufzeigen. Dafür organisiert sie Nähkurse und Sprachunterricht, gründete gemeinsam mit dem Willkommen-Team eine Zeitung für Flüchtlinge und einen interkulturellen Garten im Stadtpark.

„Es ist wichtig, dass die Leute eine Aufgabe haben, ein Ziel. Und nicht nur rumsitzen und resignieren“, sagt die 51-Jährige und erzählt stolz von der Nähgruppe, die in drei Wochen 4000 Masken für Norderstedt genäht hat, und von dem interkulturellen Garten, in dem bis zu 60 Helfer werkeln. Es soll eine Oase sein. Ein Stück Heimat in der Fremde. Viele der Samen, die dort ausgesät wurden, haben die Menschen aus ihren Heimatländern mitgebracht. „Daher wachsen dort viele Pflanzen, die für uns eine besondere Bedeutung haben“, sagt die Hobbygärtnerin und schwärmt von den angepflanzten Weinblättern, von selbstgebauten Mosaikbänken und den vielen landestypischen Festen, die dort gemeinsam gefeiert wurden.

Wenn Hero Hewa Amin gefragt wird, wie sie das alles schafft, schüttelt sie den Kopf. Schaffen ist das falsche Wort. Weil es so klingt, als ob es mit Anstrengung verbunden ist und sie etwas bewältigen muss. Doch so empfindet sie es nicht. Niemals. Selbst als sie vor fünf Jahren krank wurde – das schlimme „K“ bekam, wie sie es nennt –, haben die Aufgaben sie nicht belastet, sondern abgelenkt, fast befreit. „Meine Arbeit und ich waren wichtig für die Leute – und die Leute waren wichtig für mich und meine Genesung“, sagt sie und erzählt, wie sie ohne Haare aber mit vollem Herzen gearbeitet hat.

Der Name Hero bedeutet im Kurdischen übrigens Stockrose. Im Englischen bezeichnet man damit auch einen Helden. Jemanden, der sich besonders mutig und erfolgreich für andere und eine Sache einsetzt. So wie Hero Hewa Amin.