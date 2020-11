Norderstedt . Das wird die etwa 550 Norderstedter Bürgerinnen und Bürger, die die Gräber ihre verstorbenen Angehörigen auf einem der drei städtischen Friedhöfen von Stadtgärtnern pflegen lassen, sicherlich nicht freuen. Die Verwaltung will die Entgelte für das Bepflanzen, Wässern und Pflegen der Gräber ab dem kommenden Jahr zum Teil drastisch erhöhen. Begründung: Die bisherigen Tarife seien bei Weitem „viel zu günstig“ und nicht mehr kostendeckend. Zudem würden sie privaten Friedhofsgärtnern das Überleben unnötig schwer machen. Die Norderstedter Politik hat eine Entscheidung darüber zunächst vertagt.

So soll nach der Berechnung des Fachbereichs Stadtpflege und Friedhöfe die gärtnerische Bearbeitung einer bepflanzten Grabfläche von 110 auf 170 Euro im Jahr bei zehn Pflegegängen steigen, was einer Erhöhung um mehr als die Hälfte entspräche. Mulchen soll künftig 108 statt 71 Euro (plus 52 Prozent), jeder Pflanzgang 12,10 statt 7,90 Euro, Rasenschnitt 26 statt 17 Euro (jeweils plus 53 Prozent) und die Wintereindeckung 34 statt bisher 22 Euro (plus 55 Prozent) kosten.

Am wenigsten kostendeckend ist nach Angaben des Betriebsamtes das Gießen der bepflanzten Gräber. Weshalb dafür mit 130 Euro im Jahr künftig fast dreimal so viel wie bisher (44 Euro) bezahlt werden soll. Wenn 15 Wassergänge nicht ausreichten, wären zusätzlich 45 Euro für fünf weitere Wassergänge erforderlich, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Dieses Entgelt wäre dann „kostendeckend“. Bis zum Jahr 2013 betrug das Entgelt für das Bewässern einer Grabstelle nach Angaben der Friedhofsverwaltung lediglich 13 Euro.

Vor allem das Gießen der Gräber kostet enorm viel Zeit

Tatsächlich sei das Gießen der Gräber ein zunehmendes Problem für sie und ihre zwei Mitarbeiter, sagt Tamara Ebeloe, die den städtischen Friedhof in Harksheide mit seinen 2000 Gräbern verwaltet. „Das kostet uns enorm viel Zeit und Aufwand.“ In den vergangenen drei sehr trockenen Sommern mussten die 180 gepflegten Gräber am Falkenberg bis zu dreimal in der Woche gegossen werden. „Und es deutet sich ja an, dass die Sommermonate auch in Zukunft so trocken bleiben.“

Ein Mitarbeiter sei inzwischen im Sommer drei Tage lang allein damit beschäftigt, weshalb andere Arbeiten wie das Bewässern der Bäume und Sträucher, das Sauberhalten der Gehwege, Rasenmähen, Unkraut jäten, Hecken schneiden, Neuanpflanzen oder gar das Umgestalten des Friedhofes immer mehr zu kurz kämen, so Tamara Ebeloe.

Sie nehme deshalb schon kaum noch neue Aufträge mehr an, sagt sie. „Das ist natürlich schwierig und tut mir auch leid. Aber ich möchte auch, dass wir die Arbeit ordentlich machen und natürlich die Ansprüche der Angehörigen erfüllen. Aber sonst kriegen wir den Friedhof nicht mehr so gepflegt, wie es sein sollte“, sagt sie.

Chancengleichheit mit der freien Wirtschaft herstellen

Die Verwaltung hat die verschiedenen gärtnerischen Arbeiten auf den Friedhöfen nach ihrem Zeitaufwand für die insgesamt zwölf Mitarbeiter untersucht. Allein für das Bewässern der Grabpflanzen, was bislang von der Anzahl der Wassergänge nicht begrenzt war, seien durch die „extreme Hitze und Trockenheit“ in den vergangenen Jahren bis zu 50 Einsätze im Jahr pro Grabstelle notwendig geworden. Das entspreche 88 Cent je Wassergang, der im Durchschnitt elf Minuten Zeit in Anspruch nehme. Bei 50 Einsätzen seien dies mehr als neun Stunden Arbeit im Jahr, die bei einem Stundensatz von 48 Euro die Stadt 440 Euro je Grabstelle gekostet hätten, also zehnmal so viel wie das verlangte Entgelt.

„Es leuchtet ein, dass derartige gravierende Kostenunterdeckungen weder im Interesse der Stadt noch mit Blick auf die Wettbewerbs- und Chancengleichheit gegenüber dem freien Markt in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen sind“, schlussfolgert die Verwaltung daraus.

So kosten nach Angaben der Friedhofsgärtner-Genossenschaft Hamburg, der sich 44 Betriebe angeschlossen haben, die Pflege und Bewässerung einer Grabstelle in Ohlsdorf mindestens 146,37 Euro im Jahr. Nur bewässern wie in Norderstedt sei dort nicht möglich.

Norderstedts Friedhofsverwalterin Ebeloe könnte sich gut vorstellen, dass die Aufgabe der Grabpflege auch in Norderstedt komplett privatisiert werden könne. „Das hielte ich für durchaus sinnvoll, um den privaten Friedhofsgärtnern eine Chance zu geben.“ Ihre Mitarbeiter könnten sich dann verstärkt um die vielen anderen Aufgaben wie die Pflege des öffentlichen Grüns und gärtnerisches Gestalten auf den drei Friedhöfen in Harksheide, Friedrichsgabe und Glashütte kümmern.