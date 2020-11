Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg. Ermittler sprechen von einem Terrorregime, das ein armenischer Familienclan in Kaltenkirchen und Umgebung geführt haben soll. Immer wieder wurden Gastronomen bedroht, auch vor Gewalt schreckte die Familie nicht zurück. Jetzt wurde der Anführer vom Amtsgericht Neumünster zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Gericht sah es als erweisen an, dass der 31-Jährige vor der Diskothek Joy in Henstedt-Ulzburg zwei Türsteher niedergeschlagen hatte. Außerdem hat er sich bei einer Schlägerei in seiner eigenen Shisha-Bar in Kaltenkirchen der Körperverletzung schuldig gemacht.

Dass die Strafe vergleichsweise milde ausgefallen ist, führen Ermittlerkreise auf die Aussagen der Zeugen zurück, die sich offensichtlich vor Racheakten gefürchtet hätten. Wegen ähnlicher Taten werden sich außerdem zwei Brüder des 31-Jährigen vor dem Schöffengericht in Norderstedt verantworten müssen. Der Termin steht noch nicht fest. Die drei Männer gelten als gut trainierte Boxer.