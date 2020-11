Norderstedt. Anke Schermer hat ihn jetzt hinter sich, den ersten nachgewiesenen Corona-Infizierten in ihrer Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe. „Das Gesundheitsamt hat alles geklärt, mittlerweile ist die Klasse wieder im Unterricht, dem infizierten Schüler geht es gut – alles ist gut“, sagt die Schulleiterin am Mittwoch. Doch das, was Schermer, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern beim Krisenmanagement des Corona-Ausbruchs in ihrer 7. Klasse in den vergangenen Tagen erleben mussten, hinterlässt ein ungutes Gefühl. „Ich kann die Verunsicherung der Eltern gut verstehen“, sagt Schermer.

Am Freitag vergangener Woche melden die Eltern eines Jungen der 7. Klasse ihren Sohn als Covid-19-positiv aus der Schule ab. Die Mutter eines Mitschülers, die in diesem Text lieber anonym bleiben möchte, sagt: „Meines Wissens war der Junge bis zuletzt im Unterricht anwesend und hat auch Symptome gezeigt.“ Sie macht sich Gedanken darüber, was zu tun ist. „Das für mich Naheliegendste wäre, die Kinder, wenn nicht sogar die ganzen Familien, ganz unbedingt und ganz dringend zu Hause zu lassen, bis das Gesundheitsamt sich mit seiner Einschätzung und Anweisungen meldet, selbst wenn dies Tage dauert, weil derzeit Überlastung herrscht.“ Kontakte einschränken, Hygieneregeln, Masken tragen – all das predigen RKI, Merkel, Spahn, Garg, Günther und alle anderen seit Wochen und Monaten. Und nun ist ein Schüler in der Klasse positiv. Da ist Präsenzunterricht doch unmöglich, oder?

Die Mutter will ihren Sohn und vorsorglich auch ihre Tochter, die in eine Grundschule geht, aus dem Unterricht nehmen – bis das Gesundheitsamt Entwarnung gibt. Die Mutter will vernünftig reagieren. Denn in der Corona-Krise gibt es neue Regeln, an die sich jeder halten sollte, um andere zu schützen.

Steht der Präsenzunterricht über dem Infektionsschutz?

Der Montag kommt – aber zur großen Verwunderung der Familien in der 7. Klasse steht Präsenzunterricht auf dem Stundenplan. Der Klassenlehrer weist darauf hin, dass Kinder auf Wunsch im Sekretariat abgemeldet werden können. Die meisten Eltern folgen dem und holen ihre Kinder wieder ab. Doch am Nachmittag verfügt die zuständige Schulrätin Meike Harder, dass der Präsenzunterricht in der Schule weiterlaufen soll, bis das Gesundheitsamt die Lage analysiert und über Maßnahmen entschieden hat.

Die Mutter ist perplex. „Kann das wirklich Priorität sein, Unterrichtsausfälle zu vermeiden?“ Sie kann keinen Grund erkennen, angesichts des Corona-Falls in der Klasse nun nicht absolute Vorsicht und Umsicht walten zu lassen. „Wie wollen wir unter diesen Bedingungen denn zukünftig noch Infektionsketten unterbinden? Und was soll denn unser alltäglicher Beitrag zur Infektionsvermeidung noch bewirken – was soll jeder Einzelne noch reißen können, wenn nicht einmal das große Ganze ansatzweise funktioniert, geschweige denn die Einstellung derer stimmt, die für viele Einzelne entscheiden?“, fragt sie sich.

Schulrätin Meike Harder antwortet ihr in einer E-Mail. „Ich kann Ihre Befürchtungen gut verstehen, doch geht man davon aus, dass die Ansteckungsgefahr aufgrund der angeordneten Maßnahmen in der Schule sehr gering ist.“ Die Schule werde in besonderem Maße darauf achten, dass hier die AHAL-Regeln eingehalten würden und die Mitschüler des betroffenen Schülers besonders sensibel auf sich und andere Personen achten. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es rechtliche Vorgaben bzw. politische Entscheidungen sind, die Schulen unter sorgfältiger Risikoabwägung möglichst am Laufen zu halten.“ Schulleiterin Anke Schermer ist an diese Vorgabe der Schulrätin gebunden. „In so einem Fall gibt es einen klaren Ablauf. Das Gesundheitsamt sagt am Ende, was wir einleiten müssen.“ Lieber wäre es ihr, wenn sie ähnliche Kompetenz hätte, wie ihre Kollegen hinter der Landesgrenze in Hamburg: „Die können Klassen vorsorglich in Quarantäne schicken, wenn es einen positiv getesteten Schüler gibt. Ich darf das nicht. Aber das würde bei steigenden Infektionszahlen auch das Gesundheitsamt entlasten.“

Quarantäne stelle aber einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar, weswegen sie nur begründet verhängt werden dürfe, teilt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, mit. Angeordnet werden könne sie nur begründet, also wenn alle Ermittlungen abgeschlossen sind. Man bemühe sich, das in der Regel in zwei Tagen zu schaffen. Bis dahin sei Unterricht unter den AHAL-Regeln gefahrlos möglich. Es stehe der Schulaufsicht frei, Klassen nach Rücksprache mit dem Schulamt vom Unterricht zu befreien.

Die Mutter und viele andere Eltern der Klasse 7 in der Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe ließen ihre Kinder – entgegen der Anordnung der Schulrätin – zu Hause. „Rein rechtlich ist das ein Verstoß gegen die Schulpflicht. Aber natürlich handhaben wir das jetzt nicht so. Die Kinder gelten jetzt als entschuldigt dem Unterricht fern geblieben“, sagt Schulleiterin Schermer. Es sei eben eine politische Entscheidung, den Unterricht selbst unter diesen Umständen zunächst nicht ausfallen zu lassen. „Und einige Schulleiter haben die Situation auch schon durchgemacht und wollen jetzt beim Bildungsministerium vorstellig werden“, sagt Schermer.

Die Mutter hat am Dienstag schließlich Kontakt zum Gesundheitsamt. „Die fragen akribisch nach kritischen Situationen im Zusammensein in der Klasse. Mein Sohn wird nun vorsichtshalber getestet. Das Gespräch war ausführlich und ging sehr ins Detail, das hinterlässt ein gutes Gefühl.“

Die Meinung der Eltern scheint sich zu polarisieren

Genau das hat aber scheinbar nicht die Mehrheit der Eltern in der Corona-Pandemie. Das ergab eine Umfrage des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein unter über 7000 Eltern, darunter 655 aus dem Kreis Segeberg. Das Meinungsbild wirkt polarisiert. Je fast zur Hälfte können die Eltern die Corona-Maßnahmen voll oder kaum nachvollziehen. Über 2600 Befragten sind die Maßnahmen zu lasch, knapp 2000 Eltern finden alles zu viel. Ebenso viele machen sich keine oder größtmögliche Sorgen, wenn die Sprösslinge in der Schule sind. 1619 Eltern sind für sofortige Schulschließungen, 2900 komplett dagegen.

„Auffallend bei der Auswertung ist die in vielen Bereichen fehlende Information oder Kenntnis der Eltern“, sagt Thorsten Muschinski, Vorsitzender des Landeselternbeirats. „Dies lässt nur den Schluss zu, dass die Informationen noch deutlicher und breiter verteilt werden müssen, denn nur gut informierte Eltern sind in der Lage entsprechende Entscheidung zu treffen und sich eine eigene Meinung zu bilden.“