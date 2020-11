Tollkühner Tanz über dem Abgrund

Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Am 30. Juni 1859 wetteten Zehntausende von Schaulustigen auf Leben oder Tod. Man hatte sich beiderseits der Niagarafälle versammelt, um einem Verrückten bei der Arbeit zuzusehen. Normal konnte der Mann schließlich nicht sein, der die Überquerung der tosenden Wassermassen angekündigt hatte – auf einem sieben Zentimeter dünnen, 335 Meter langen Seil, das nicht einmal straff gespannt war, sondern in der Mitte 15 Meter durchhing. Die meisten Zuschauer bezweifelten, dass der Seiltänzer das Wagnis überhaupt beginnen würde, die anderen rechneten fest mit seinem Absturz.

Der tollkühne Akrobat, ein 35-jähriger Franzose, kniff nicht. Zur festgesetzten Stunde schritt er sicher von der amerikanischen Seite der Niagarafälle bis zur Seilmitte, überraschte das staunende Publikum mit einem Salto rückwärts und wanderte anschließend zum kanadischen Ufer. Nach zwanzigminütiger Pause trat er den spektakulären Rückweg an, wobei er sogar einen Stuhl mitnahm – über den Wasserfällen balancierte er das Möbel aus und ließ sich anschließend unbekümmert darauf nieder.

Im selben Sommer wiederholte der Künstler die Show mehrmals, unter zunehmend verschärften Bedingungen: Er machte einen Kopfstand auf dem Seil, führte einen Tanz auf oder nahm Tisch und Stuhl mit, um sich auf halber Strecke zum Essen niederzulassen. Er ging sogar nachts auf das Seil, illuminiert vom Schein diverser Lokomotiven-Laternen. Befand er sich dann ein Stück weit über dem Abgrund, wurde das Licht gelöscht, und er legte den Rest der Strecke im Dunkeln zurück.

Inzwischen weltberühmt, lieferte er im August 1859 vor 300.000 Zuschauern sein größtes Bravourstück: Er nahm einen Assistenten huckepack mit auf die gefährliche Reise. Unterwegs musste der Athlet seinen Passagier mehrmals vorsichtig auf dem Seil absetzen, um zu verschnaufen. Dafür gab es an einigen Punkten Querverstrebungen, die das Hauptseil ruhighielten – bis ein anonymer Attentäter eine solche Verstrebung durchschnitt und das Seil gefährlich zu schwanken begann. Der Akrobat schulterte seinen schreienden Fahrgast und eilte mit Riesenschritten über die wild schlingernde Trosse zum rettenden Ufer. Er erreichte es wohlbehalten.

Noch jahrzehntelang nutzte er den verdienten Ruhm für gefeierte Auftritte in Europa. Erst im Jahr 1897 starb er – im Bett.





Wie nannte sich der wagemutige Seiltänzer?

Die Antwort steht morgen im Hamburger Abendblatt. In der Mittwochausgabe suchten wir den Titel eines Romans von Erich Kästner. Gemeint ist „Fabian“. Der 1931 bei der Deutschen Verlags-Anstalt erschienene Roman entwirft ein Gesellschaftsbild Berlins am Vorabend der Machtübernahme Adolf Hitlers. Allerdings erschien erst 2013 im Atrium-Verlag die ungekürzte Originalfassung des Buches unter dem Titel „Der Gang vor die Hunde“.