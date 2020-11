Bad Segeberg. Für Winnetou und Old Shatterhand gibt es eigentlich kein unüberwindbares Hindernis: Egal, welcher Schurke den beiden ans Leder will – sie bringen die Welt des Wilden Westens immer wieder in die richtige Ordnung. Gegen den bösen Feind des Jahres 2020 hatten die kampferprobten Blutsbrüder jedoch keine Chancen: Der Infektionskrankheit Covid-19 mussten auch sie sich geschlagen geben. Aber wird es im kommenden Jahr die Karl-May-Spiele geben? Wenn ja, in welcher Form? Die Antwort kann zurzeit noch niemand geben.

Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel gibt sich im Gespräch mit dem Abendblatt verhalten optimistisch: „Unser Ziel ist, das Abenteuer ‚Der Ölprinz‘ im Sommer 2021 auf die Bühne zu bringen.“ Welche Rahmenbedingungen und Vorgaben dann aber gelten, kann derzeit niemand seriös vorhersagen. Auch in der Geschäftsleitung der Segeberger Festspiele herrscht derzeit noch Ratlosigkeit. Ute Thienel und ihr Team entwickeln eine ganze Reihe Ideen und Konzepte, um auf möglichst viele Szenarien vorbereitet zu sein. Ob tatsächlich 7500 große und kleine Zuschauer und Zuschauerinnen in der Open-Air-Arena Platz nehmen dürfen, oder ob nur die Hälfte der Sitzplätze belegt werden darf, ob noch weniger Zuschauer eingelassen werden dürfen oder eventuell gar nicht gespielt werden darf – niemand vermag das heute zu sagen.

„Ein Plan B wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht“, betont Ute Thienel. „Wir beobachten die aktuelle Situation sehr genau und setzen dies auch im ersten Quartal 2021 fort. Dann wissen wir, wo wir stehen.“ Die Geschäftsführerin weiß aber genau, dass es bei der Inszenierung – wenn denn gespielt werden darf – keine Abstriche geben wird. Sie stellt eindeutig klar: „Es wird keine abgespeckte Version der Karl-May-Spiele geben.“

Für die Beteiligten auf und hinter der Bühne bedeutet das zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit. Da alle für die Saison 2020 abgeschlossenen Verträge ihre Gültigkeit behalten, wird in der kommenden Karl-May-Saison das komplette Team an den Start gehen. Dazu gehören natürlich auch die engagierten Hauptdarsteller Alexander Klaws als Apachenhäuptling Winnetou, Sascha Hehn als fieser Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als resolute Rosalie Ebersbach. Publikumsliebling Joshy Peters ist natürlich auch wieder dabei. Er bezeichnet das derzeitige bundesweite Kulturverbot als „rechtswidrig“. In seinem Facebook-Account gibt er sich pessimistisch: „Die Beschränkung auf den November glaubt jetzt schon niemand!“, heißt es da.

Peters nutzt die freie Zeit derweil auch für karikatives Engagement: Der Hamburger Schauspieler ist das prominente Aushängeschild und Pate der Weihnachts-Spendenaktion „Kinderaugenblicke“ des Kinderschutzbundes und der Stiftung Sparkasse Südholstein (Infos auf www.suedholstein.sparkasseblog.de). Das gespendete Geld soll Kindern aus finanziell benachteiligten Familien zugute kommen.