Norderstedt. „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“, sang Rudi Schuricke 1949 – und die frisch verliebten Giesela und Gerhard tanzten dazu im Café Edelweiß in den Morgen. Sie waren Kollegen in Wittenberge an der Elbe. Am 4. Dezember 1949 verlobten sie sich, und nach der damals üblichen Anstands-Wartezeit von einem Jahr gaben sich Gerhard und seine „Bella Marie“ am 11. 11. 1950 um 11.11 Uhr in Remscheid das Jawort. „Die närrische Uhrzeit war wohl eher ein Zufall, denn der Bus, mit dem meine Eltern zu ihrer Trauung fuhren, hatte Verspätung“, erzählt Tochter Andrea und freut sich mit ihrem älteren Bruder Volker und insgesamt vier Töchtern über den 70. Hochzeitstag ihrer Eltern in der Seniorenwohnanlage Pöhls­hof in Norderstedt.

Gnadenhochzeit. Wie haben die Weinlichs das geschafft? „Man muss für alles Verständnis haben und aus und mit Liebe handeln“, sagt das Paar wie aus einem Mund. Giesela und Gerhard Weinlich sind beide 93 Jahre alt. Giesela Weinlich wurde am 5. September 1927 in Stettin geboren, Gerhard Weinlich sechs Tage vorher in Wittenberge. Beide kommen aus Großfamilien. Die Braut hat sieben Schwestern und vier Brüder, der Bräutigam eine Schwester und vier Brüder – eine bessere Übung für ein Verständnis-füreinander-haben gibt es wohl kaum. Das Gymnasium musste Gerhard Weinlich abbrechen, weil die Wehrmacht ihn einzog. Giesela Weinlich lebte mit ihrer Familie in Polchow bei Stettin. Nach Kriegsende flüchtete sie als 18-Jährige mit ihrer Familie vor der Sowjet-Armee nach Wittenberge an der Elbe. Fünf Jahre später traf sie dort im Café Edelweiß ihr großes Glück – Gerhard, mit dem sie alle Wirren der Zeit meisterte.

Die Flucht aus der DDR klappte erst im zweiten Versuch

Schon vor der Hochzeit zog das Paar weiter in den Westen, nach Remscheid. Gerhard Weinlich bestand die Meisterprüfung im Elektrohandwerk. Als sein Vater 1954 starb, gingen sie zurück nach Wittenberge, um das familiäre Elektrofachgeschäft mit Werkstatt zu übernehmen. Doch in der DDR ging es für die beiden nicht so recht weiter – sie flüchteten 1961 mit Sohn Volker abermals in den Westen. Das gelang allerdings erst beim zweiten Versuch. „Die geplante Flucht wurde verraten, sie wurden von der Stasi verhört und gegeneinander ausgespielt, aber dann tricksten sie ihrerseits die Stasi aus“, sagt Tochter Andrea. Sie gaben an, von Ost-Berlin zur Messe nach Leipzig fliegen zu wollen. Doch sie bestiegen den Flieger von West-Berlin nach Hamburg. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Mauer gebaut wurde. Für den Neuanfang im Westen hatten sie nur das, was sie bei ihrer Flucht tragen konnten.

Am 11. 11. 1950 um 11. 11. Uhr heirateten Giesela und Gerhard Weinlich.

Foto: Privat

In Hitzacker, wieder an der Elbe, bauten sie sich ein neues Leben auf. Gerhard Weinlich machte sich als Elektromeister selbstständig, Giesela Weinlich führte das Geschäft, Tochter Andrea wurde geboren. Zu dem Elektrofachgeschäft übernahm die gelernte Kaufmannsfrau noch einen Otto-Versand-Shop. Als Gerhard einen Arbeitsunfall erlitt, gab er die Selbstständigkeit auf und wurde leitender Handwerksmeister in einem Immobilienunternehmen. Das Glück fanden die Eheleute und ihre Kinder auch als leidenschaftliche Camper auf einem Campingplatz bei Grömitz an der Ostsee. Im Winter ging es auf die Skipiste nach Österreich, und dazwischen hieß es „Alle Neune“ im Kegelverein.

Giesela und Gerhard Weinlich führten ein zufriedenes Leben. Im Jahr 1998 gaben sie ihr Haus in Hitzacker auf und zogen zu Tochter, Sohn und den vier Enkelinnen nach Norderstedt. 20 Jahre lebten sie am Alten Kirchenweg, bis Gerhard einen weiteren Unfall erlitt und sie sich im November vor zwei Jahren eine barrierefreie Wohnung in der Wohnanlage Pöhlshof nahmen. Dort, wo sich heute um 11.11 Uhr die Familie zur Gnadenhochzeit trifft.