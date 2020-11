Serie von Todesfällen in Norderstedt vorerst beendet

Kreis Segeberg. Die gute Nachricht: Es gab am Dienstag zum ersten Mal seit über einer Woche keine Todesfälle mehr im Norderstedter Altenheim Haus zum Steertpogg.

Der Infektionsschutz des Kreisgesundheitsamtes meldete lediglich 30 nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1205, die Zahl der bisher Verstorbenen bleibt bei 23. Wieder als genesen gelten 724 Menschen. Aktuell sind also 458 Personen nachweislich mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1817 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2844. Die Zahl der Erkrankten in Kliniken steigt auf 27 Personen, zwei davon liegen auf der Intensivstation.

In Kaltenkirchen diskutieren Politik und Verwaltung unterdessen den Einsatz von Luftreinigern in Klassenräumen, zusätzlich zum regelmäßigen Lüften. Die SPD in der Stadt setzt sich für die Anschaffung der Lüfter ein und hat die Stadtvertretung davon überzeugen können. Tage später warfen die Sozialdemokraten dem Rathaus vor, stattdessen den Kauf von CO2-Messgeräten vorzubereiten. Im Rathaus und im Schulverband scheut man offenbar die enormen Kosten von 900.000 Euro, die für alle öffentlichen Schulen zusammenkommen würden. „Darüber ist mit den Mitgliedern des Schulverbandes noch zu diskutieren“, schreibt Bürgermeister Hanno Krause. Außerdem verweist er auf das Umweltbundesamt (UBA), das den Einsatz von mobilen Luftreinigern in Schulen nur im Ausnahmefall für sinnvoll und die Reduzierung der SARS-CoV-2-Viren für nicht eindeutig nachgewiesen hält.

Bis zur Klärung der Wirkung der Filter-Geräte sollen die Unterrichtsräume der städtischen Schulen mit CO2-Sensoren ausgestattet werden. Diesen Plan lehnte jedoch der Jugend-, Sport- und Bildungsausschuss am Montag ab. Er hoffe auf eine einvernehmliche Lösung, sagte Bürgermeister Krause.