Ein tragischer Held, der seine Reinheit schützte

Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!



Am 6. Mai 1933 verschickten national organisierte Studentenverbände Rundschreiben an die Besitzer von Buchhandlungen: „Der Kampfausschuss ersucht Sie hiermit, aus Ihrer Leihbücherei und aus dem Vertrieb die Literatur zu entfernen, die Sie auf der anliegenden Schwarzen Liste vermerkt finden, damit diese Bücher am 10. Mai öffentlich verbrannt werden können.“ Der honorige Börsenverein Deutscher Buchhändler reagierte keineswegs empört – im Gegenteil: Man erklärte flugs die Werke der genannten Autoren als „undeutsch“ und forderte die Mitglieder auf, diese Titel nicht mehr zu verkaufen.

Am 10. Mai mischte sich der Autor Erich Kästner unter die glotzende Menschenmenge am Berliner Opernplatz und sah seine eigenen Werke ins Feuer fliegen. Die meisten seiner Freunde lebten längst im Exil, aber Kästner war geblieben. Die Begründung lieferte er in einem Epigramm: „Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen / Mich lässt die Heimat nicht fort / Ich bin wie ein Baum, der, in Deutschland gewachsen / wenn’s sein muss, in Deutschland verdorrt.“ Mochten nun auch einige Exemplare seiner Bücher brennen, so hatte sein Werk doch bereits Millionen Leser gefunden. Er schrieb für Kinder und für Erwachsene – eine seltene Doppelbegabung. Kästners Kinderbuchdebüt war die Geschichte eines Jungen, dem im Zug das Reisegeld gestohlen wird. Erst mit Hilfe einer Bande Berliner Gören bekommt er sein Eigentum zurück. Der bekannteste „Erwachsenen“-Roman des Autors jedoch beschreibt die Unmöglichkeit moralischen Existierens eines Protagonisten, der sich jeglicher gesellschaftlicher Praxis fernhält, um seine „Reinheit“ zu bewahren. Der Held endet tragisch: Als er erstmals in seinem Leben etwas Nützliches unternimmt und ins Wasser springt, um einen Jungen vor dem Ertrinken zu retten, geht er unter – „er konnte leider nicht schwimmen.“

Als nationalsozialistische Eiferer den Autor in der Menge um den lodernden Scheiterhaufen entdeckten und Hetzparolen geiferten, ging Kästner still davon. Er kannte seine Heimat: „Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, / das will mit Bleisoldaten spielen / Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. / Was man auch baut – es werden stets Kasernen. / Kennst Du das Land, wo die Kanonen blüh‘n? / Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!“

Wie hieß Erich Kästners Roman mit dem tragischen Helden, der bei seiner Rettungstat ertrinkt? Die Antwort steht am Donnerstag im Abendblatt. Am Dienstag suchten wir den Vornamen einer berühmten Braut: Cecilie.