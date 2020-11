Norderstedt. Alles ist zu im Corona-Lockdown. Alles? Nein. Ein kleines Gebrauchtwarenkaufhaus in Norderstedt an der Stormarnstraße trotzt der Pandemie und hält den Betrieb aufrecht. Bei Hempels ist also noch was los, auf und unter dem Sofa.

Das städtische Gebrauchtwarenkaufhaus, in dem das sinnvoll verwertet wird, was in anderen Kommunen achtlos in der regionalen Müllverbrennungsanlage landet, versucht auch in den schwierigen Corona-Zeiten, für alle Kundinnen und Kunden da zu sein – auch wenn die teilweise annehmen, das dem so nicht ist. Einige der Änderungen im täglichen Arbeitsablauf, die das Kaufhaus in der Pandemie vorgenommen hat, führen beim einen oder anderen zu Irritationen, wie der Betriebsleiter André Klinger sagt. „Die Warenannahme ist zum Beispiel nicht geschlossen, wie manche Bürgerinnen und Bürger vermutet haben. Wir haben die Zeitfenster lediglich ändern müssen, damit unser Hygiene-Konzept und die Logistik dauerhaft funktionieren.“

Momentan arbeite Hempels mit einem Intervall-Modell. Die Annahme und der Verkauf von Waren finden zu abwechselnden Zeiten statt. Die Warenannahme ist jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet, der Verkauf von Waren jeweils im Anschluss daran von 13 bis 18 Uhr. Am Sonnabend bleibt das Gebrauchtwarenhaus allerdings geschlossen.

Gebrauchte Kleidung kann in Container gelegt werden

„Wir haben uns seit Ausbruch der Corona-Pandemie intensiv damit auseinandergesetzt, wie dieses Gebrauchtwarenhaus weiterhin betrieben werden kann. Wichtig war und ist, dass wirklich allen, die hier arbeiten oder einkaufen, ein Höchstmaß an Schutz geboten wird. Das bedeutet natürlich auch, dass gewisse Änderungen in den Arbeitsabläufen notwendig sind“, sagt Klinger.

Wer außerhalb der Warenannahme-Zeiten Bekleidung abgeben möchte, hat die Möglichkeit, saubere und noch verkaufsfähige Textilien in die vor dem Verwaltungsgebäude stehenden Hempels-Container einzuwerfen. „Eine Abgabe rund um die Uhr ist damit für Textilien weiterhin möglich“, sagt Marktleiter Carsten Loock. Mit dem Einsatz der Container wird die Zahl der Kundenkontakte in der Warenannahme reduziert und damit auch das Infektionsrisiko.

Alle Waren kommen in Quarantäne – und danach in den Verkaufsraum

„Alle angenommenen Waren werden bei uns in einem Quarantänebereich einen Tag lang zwischengelagert. Erst nach der Quarantänezeit werden die Waren unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen von den Mitarbeitenden gesichtet, sortiert und verarbeitet“, sagt Loock. In die Regale des Verkaufsraums einsortiert werden alle neuen Waren in den Zeiten ohne Publikumsverkehr. Die Quarantänemaßnahmen haben aber zur Folge, dass das Lager über weniger Kapazitäten als sonst verfügt. „Das Lager steht oft voll mit neuen Waren, es kann aber aufgrund der erforderlichen Quarantäneregeln nicht im sonst gewohnten Tempo abgearbeitet werden“, sagt Loock. „Wir brauchen also Zeitfenster, um ein Überlaufen des Lagers zu verhindern.“

400.000 Euro weniger in der Kasse – die Prognose für 2020

Die eingeschränkten Öffnungszeiten werden vorerst bleiben, eine Änderung sei derzeit nicht sinnig, sagt Klinger. „Eine uneingeschränkte Öffnung ist angesichts der aktuellen Lage für uns nicht verantwortbar und auch personell nicht umsetzbar.“ An Kundinnen und Kunden mangele es derzeit nicht. Allerdings sind die Umsätze im Corona-Jahr eingebrochen, wie Klinger unlängst der Kommunalpolitik mitgeteilt hatte. Hempels erwirtschaftete im Jahr 2019 noch mehr als eine Million Euro mit dem Verkauf von gut erhaltenem Gebrauchten. Dieses Jahr werden es nur noch etwa 600.000 Euro sein. Mit mehr als 64.000 Euro Umsatz sei der September der stärkste Umsatzmonat seit März gewesen.

Das Hygiene-Konzept des Hempels-Teams werde weiterhin streng eingehalten. Einkaufskörbe der Kundinnen und Kunden werden etwa nach jedem Gebrauch desinfiziert, häufig berührte Oberflächen und die „Bezahl-Kisten“ regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt, ebenso wie das EC-Kartenterminal an der Kasse. Externe Sicherheitskräfte überwachen den Ein- und Ausgangsweg des Verkaufsbereiches. Zusätzlich sind zwei Angestellte dauerhaft als Hygiene- und Kontrollkräfte abgestellt. Die Einlasskontrolle bei der Warenannahme wird in den Annahmezeiten ebenfalls gesteuert.

„Was wir leider feststellen müssen, ist, dass die Abstandsregeln von manchen Kunden nicht oder nur sehr unzureichend eingehalten werden, daher klären wir auf und weisen auf die Einhaltung der Regeln hin“, sagt Klinger. „Wir alle sind sehr bemüht, das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Dafür sind aber Mithilfe, Eigenverantwortung und Rücksichtnahme jedes Einzelnen notwendig.“