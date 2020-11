Kreis Segeberg. „Die Digitalisierung in der schulischen Bildungslandschaft gleicht einem Flickenteppich äußerst divergierender Entwicklungsstände“, sagt Manfred Stankat, Jugendamtsleiter in der Segeberger Kreisverwaltung.

Ein Problem haben nahezu alle Schulen im Kreis Segeberg: Es fehlt an Administratoren, an Support, an Dienstleistungen und Fachberatung in Informationstechnik (IT). Diese Lücke will der Kreis Segeberg füllen. Von 2021 an soll es ein technisches Dienstleistungsangebot für Schul-IT geben. Das Kreisjugendamt geht davon aus, dass der digitale Alltagswert im Bildungsprozess vor allem vom Mitwachsen einer professionellen Schul-IT abhängt – aber: Es fehlt an Fachpersonal. Gefragt sind in der Regel engagierte Lehrer, Eltern und Schüler.

Weg von der „Turnschuhadministration“

Bis zum Jahre 2024 soll es in den Schulen im Kreis Segeberg etwa 3000 Endgeräte (Laptops oder Tablets) für Schüler und 650 für Lehrer geben. Zurzeit gibt es 1000 Endgeräte für Schüler, Lehrer verfügen über 300 Geräte.

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) empfiehlt, sämtliche IT-Prozesse in die Verantwortung von Experten zu geben: Weg von der „Turnschuhadministration“, hin zu fachkundigem Support.

Der Lenkungsausschuss „Schul-IT“ des Kreises Segeberg rät davon ab, externe Dienstleister zu beauftragen, um ein fortschreitendes Auseinanderdriften von Entwicklungsständen zu verhindern. Das sei für die Schulträger finanziell und personell nicht tragbar. Deshalb die Vorgabe: Der Kreis Segeberg muss sich darum kümmern und personelle Ressourcen für den Bereich Schul-IT bereitstellen.

Mindestens sieben Mitarbeiter werden gebraucht

Dieser Fachbereich soll von 2021 an neben Projektplanung, Fachberatung, Administration und Support von Endgeräten auch Server-Dienstleistungen für die digitale Arbeitsplatzumgebungen als Dienstleistungen anbieten. Auch eine regelmäßige Fortbildung der Lehrer gehört zum Aufgabenprofil des neuen Fachbereichs.

Die Schulen selbst, so empfiehlt die Lenkungsgruppe, sollen in einem „angemessenen Rahmen“ zur Refinanzierung der dafür benötigten Arbeitsplätze beitragen. Geld wird auch von Land und Bund erwartet. Benötigt werden für die Aufgaben „mindestens“ sieben Vollzeit-Mitarbeiter.