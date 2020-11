Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

London, 29. Juli 1981: Vor 2.500 Ehrengästen heiraten in der St.-Pauls-Cathedral der britische Thronfolger Charles und Lady Diana Spencer. Hunderttausende stehen wartend an den Straßen, um das junge Paar zu bejubeln. In allen Medien ist das Ereignis Thema des Tages, Souvenirhändler machen mit „Royal Wedding“-Devotionalien das Geschäft des Jahrzehnts. In Deutschland blickt man entweder kopfschüttelnd („So etwas gäb’s bei uns nicht!“) oder neidisch („Schade, dass es so etwas bei uns nicht gibt!“) auf das Spektakel jenseits des Kanals. Dabei ist alles schon mal dagewesen, auch hierzulande.

Berlin, 3. Juni 1905: Bei 28° C. im Schatten drängten sich die Menschenmassen an den Straßenzügen einer vorgeplanten Route. Fast alle hatten sich in den Sonntagsstaat geworfen, angesagter Modehit für Knaben: Matrosenanzug plus Mütze mit langen Bändern. Auf allen Balkonen, an jedem Fenster entlang der Strecke standen Schaulustige. Für einen Platz mit guter Aussicht kassierten die glücklichen Wohnungsbesitzer bis zu 100 Mark – seinerzeit etwa das Monatsgehalt eines Postbeamten mit zehn Dienstjahren und vier Kindern. Hinter den Zuschauerreihen schlug die Stunde der fliegenden Händler, die neben Speis’ und Trank („Kronprinzen-Likör“) jede Menge Andenken feilboten: Kokarden, Medaillons, Krawattennadeln, Kaffeetassen – alles mit dem Konterfei des Brautpärchens, auf dessen Defilee hier jeder wartete.

Und dann kamen sie. An der Spitze 40 berittene, hornblasende Postillione, musikalisch begleitet von einer Militärkapelle. Gemäß einer skurrilen Tradition folgte eine höchst eigenartige Eskorte: 134 Berliner Schlachtermeister hoch zu Roß, in Frack und Zylinder. Hinter Berlins berittener Fleischerinnung zog endlich die goldene Hochzeitskutsche vorüber. Ein Paar wie aus dem Bilderbuch: Wilhelm von Preußen, 23 Jahre alt, designierter Nachfolger seines Vaters Wilhelm II. auf dem deutschen Kaiserthron, blond & blauäugig, schneidiger Offizier, Draufgänger und Sportsmann. An seiner Seite die 18-jährige Braut aus dem Hause derer von Mecklenburg-Schwerin, auch sie sportlich-attraktiv und außerdem finanziell eine Bombenpartie – ihre Mutter, eine geborene Romanow, war eine steinreiche russische Großfürstin.

Diese beiden sind das künftige Kaiserpaar, dachte Preußen und jubelte. Denn noch ahnte man nicht, dass im nächsten Jahrzehnt ein Weltkrieg einen Strich durch diese Rechnung machen würde.

Wie hieß die Braut mit Vornamen?

Die Antwort steht am Mittwoch im Abendblatt. Am Montag suchten wir den Vulkan Krakatau.