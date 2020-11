Kreis Segeberg. Die andauernde Corona-Krise hat nicht nur das Leben der meisten Menschen verändert, sondern stellt auch Städte und Gemeinden durch Gewerbesteuerausfälle in Millionenhöhe vor erhebliche finanzielle Probleme. Um die Handlungsfähigkeit zu sichern, hat der schleswig-holsteinische Landtag ein Gesetz verabschiedet, dass die Kompensation für das laufende Jahr regelt. So stehen nach Verhandlungen mit kommunalen Spitzenverbänden insgesamt 330 Millionen Euro zur Verfügung, je zur Hälfte bereitgestellt von der Bundes- und der Landesregierung.

Tatsächlich sind es sogar etwa 354 Millionen Euro, da eine Grenze von 1000 Euro pro Einwohner gilt. So werden extreme Fälle ausgeglichen, etwa bei kleinen Orten, die außergewöhnliche hohe Einnahmen hatten durch einen Unternehmensverkauf. Unter dem Strich erhalten die Kommunen im Kreis Segeberg rund 42 Millionen Euro.

Zahlungen sollen Umsetzung von Investitionen sichern

„Mitten in der Krise kommt es darauf an, dass die Städte und Gemeinden weiter ihren Aufgaben nachkommen können“, sagt Ole-Christopher Plambeck, CDU-Landtagsabgeordneter aus Henstedt-Ulzburg und finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion in Kiel. „Mit den jetzigen Ausgleichszahlungen dürfte das in den allermeisten Fällen sichergestellt sein.

Insbesondere sollen die Zahlungen dazu beitragen, dass die Kommunen ihre Investitionen wie geplant umsetzen können.“ Straßenbau, Schulsanierungen, der Bau von Kitas oder Sportstätten, all das bedeutet in der Regel auch Aufträge für Unternehmen, „und darauf kommt es bei dem derzeitigen Wirtschaftseinbruch an“, so Plambeck.

Norderstedt bekommt das Gros der Hilfszahlungen

Zum Beispiel in Norderstedt, das 28,57 Millionen Euro bekommt. Dort hatte die Verwaltung ihre Gewerbesteuerprognose für 2020 vor zwei Monaten um 20 Millionen Euro auf 76 Millionen Euro eingedampft. Als vor rund zwei Monaten ein Nachtragshaushalt verabschiedet wurde, kalkulierte man mit einer Finanzhilfe von zehn Millionen Euro. Jetzt ist es deutlich mehr.

Denn Bund und Land nahmen die Steuerschätzung von Mai (minus 330 Millionen Euro) – und nicht die entschärfte September-Prognose – (minus 277 Millionen Euro) als Rechengrundlage. Dazu soll die Gewerbesteuerumlage (35 Prozent) entfallen, wobei das nicht auf die Kreisumlage zutrifft. „Großzügig“ sei das, so Plambeck, „jetzt ist nicht Zeit für Haushaltssperren und Rotstiftaktionen“.

Norderstedt Hauptausschuss entscheidet am 23. November

Was Norderstedt mit der Mehreinnahme macht? „Um eine Aussage treffen zu können, ob damit alle Deckungslücken geschlossen sind, muss ein Abgleich aller Einnahmeerwartungen mit dem Ist-Stand erfolgen“, so Stadtsprecherin Nina Wrage. „Die Investitionen werden zu einem großen Teil aus Krediten finanziert – der Anteil an Fremdfinanzierung wird sich aufgrund der Ausgleichszahlungen reduzieren.“

Im Hauptausschuss am 23. November sollen hierzu genauere Aussagen getroffen werden. Dann ist auch die Aufteilung des Stadtwerkeüberschusses in Höhe von etwa 13,7 Millionen Euro Thema: Bislang sollten 5,7 Millionen Euro davon in den Haushalt überführt werden. Der Rest sollte bei den Stadtwerken verbleiben.

Was die anderen Kommunen im Kreis erhalten

In Bad Segeberg verzeichneten gerade die Bereiche Veranstaltungen, Tourismus und Gastronomie durch die Absage der Kalkberg-Konzertsaison und der Karl-May-Spiele erhebliche Einbußen. Die Kreisstadt erhält knapp 2,8 Millionen Euro. „Das sichert die Liquidität“, sagt Bürgermeister Dieter Schönfeld, „wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis“. Auffällig ist, dass Kaltenkirchen „nur“ 339.000 Euro bekommt, Henstedt-Ulzburg hingegen fast das zehnfache (3,25 Millionen Euro). Das hat allerdings nicht damit zu tun, dass die Stadt krisenresistentere Betriebe und Unternehmen hat. Kaltenkirchen erwartet 2020 trotz Corona Gewerbesteuereinnahmen von 14,85 Millionen Euro, das sind rund 6 Millionen Euro mehr als Henstedt-Ulzburg.

Auf Nachfrage erklärt die Kaltenkirchener Verwaltung: Man habe einerseits den Hebesatz für die Gewerbesteuer erhöht, dazu Abrechnungen aus den Vorjahren erhalten. Gleichwohl hat die Stadt Anträge auf Minderung von Steuervorauszahlungen erhalten in Höhe von zwei Millionen Euro – das sei aber nicht angerechnet worden vom Land.

Eine grafische Übersicht über die Verteilung der Zahlungen finden Sie in Ihrer Abendblatt-Regionalausgabe Norderstedt.