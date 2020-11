Norderstedt. Das Sterben im Alten- und Pflegeheim Haus zum Steertpogg in Norderstedt hat sich auch am Wochenende fortgesetzt. Am Montag bestätigte der Infektionsschutz des Gesundheitsamtes des Kreises Segeberg das nun schon zwölfte Todesopfer in der Einrichtung an der Ulzburger Straße. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 82-jährige Frau, die zuvor positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden war.

Auch im DRK-Seniorenzentrum Krauser Baum in Kaltenkirchen gab es am Wochenende einen erneuten Todesfall: Ein 96 Jahre alter Bewohner des Heimes erlag der Infektion mit dem Coronavirus. Er ist der dritte Fall in der Einrichtung seit letzter Woche.

Kreisweit hat es seit Freitagnachmittag 57 nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen gegeben. Auf welchem Wege sich die Personen mit dem Virus angesteckt haben, kann der Infektionsschutz derzeit nicht mitteilen – der Arbeitsaufwand ist schlicht zu hoch. Die Ermittlungen zu den Infektionsketten dauern teilweise noch an.

Schwankung bei Inzidenz durch Zählweise

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt auf 1139. Die Inzidenzzahl, also die Sieben-Tage-Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag am Montag bei 68,9. Der Kreis hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass es bei dieser Angabe immer wieder zu Schwankungen kommen kann. Grund ist die Zählweise: Grundsätzlich werden dem Infektionsschutz alle Neuinfektionen gemeldet, die im Kreis Segeberg tagesaktuell festgestellt wurden. Auch von Personen, die tatsächlich nicht im Kreis Segeberg wohnen und damit von einem anderen Gesundheitsamt betreut werden. Sobald jene Fälle identifiziert sind, werden sie entsprechend wieder aus der Statistik des Kreises Segeberg herausgenommen.

Wieder als genesen gelten im Kreis Segeberg derzeit 721 Menschen. Aktuell sind also 395 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich aber 1645 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2838. Die Zahlen der Personen mit Covid-19, die in den Krankenhäusern der Region behandelt werden müssen, ist leicht gestiegen. 26 Fälle werden derzeit vom Gesundheitsamt verzeichnet. Es gibt aber nach wie vor nur einen Fall auf einer Intensivstation im Kreis Segeberg. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg liegt nun bei 23.