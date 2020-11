Norderstedt . Ein 26-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg muss wegen Vergewaltigung einer 18-Jährigen für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Das hat das Schöffengericht Norderstedt entschieden. Das Gericht sah es nach zwei Prozesstagen als erwiesen an, dass der wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung vorbestrafte Mann die junge Frau in seiner damaligen Wohnung in Kisdorf sexuell missbraucht hat.

Die Kieler Nachrichten haben als erste ausführlich über den Prozess berichtet. Dem Bericht zufolge hatte sich die junge Frau aus dem Emsland mit ihrem Ex-Freund, dessen Freund (26, der spätere Vergewaltiger) und weiteren Bekannten im August 2018 im Bürgerpark in Henstedt-Ulzburg zum Feiern getroffen. Abends begaben sich die drei in die Wohnung des 26-Jährigen, um in getrennten Räumen zu übernachten.

Ex-Freund bemerkte den Vorfall

Unter Tränen schilderte das Opfer im Prozess den weiteren Tathergang. Nachdem alle bereits zu Bett gegangen waren, sei ihr Peiniger plötzlich zu ihr ins Bett gestiegen und hatte mit sexuellen Handlungen begonnen. Nachdem sie ihn mehrfach dazu aufforderte, damit aufzuhören, kam es zur Vergewaltigung. Ihr Ex-Freund sagte als Zeuge aus. Er habe den Vorfall bemerkt. Da er mit der Situation jedoch vollkommen überfordert gewesen sei, flüchtete er aus dem Haus und lief zur Wohnung seiner Großmutter in Henstedt-Ulzburg, bei der er damals wohnte.

Wenig später tauchte dort auch seine Ex-Freundin auf. Sie sei völlig aufgelöst gewesen, habe geweint und sehr lange geduscht. Er selbst habe sich schuldig gefühlt, weil er ihr nicht geholfen habe, so ihr Ex-Freund. Als die 18-Jährige wieder zu Hause bei ihrer Mutter war, erstattete sie Anzeige.

Angeklagter bestritt die Vorwürfe

Laut Kieler Nachrichten bestritt der Angeklagte die Vergewaltigungsvorwürfe. In einer Erklärung ließ er von seinem Anwalt verlauten, es habe sich um ,,einvernehmlichen Sex“ mit der 18-Jährigen gehandelt. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft sah die Tatvorwürfe nach der Beweisaufnahme indes in vollem Umfange bestätigt. Sie forderte angesichts nicht verbüßter Vorstrafen drei Jahre Haft für den jungen Mann. Das Gericht schloss sich der Auffassung an, reduzierte jedoch das Strafmaß wegen leicht verminderter Schuldfähigkeit des 26-Jährigen wegen Alkohol- und Drogenkonsums zur Tatzeit auf zwei Jahre vier Monate.