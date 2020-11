Kreis Segeberg. Mit einem Zusammenstoß endete in Norderstedt die Fahrt eines 15 Jahre alten Radfahrers auf der falschen Radwegseite der Segeberger Chaussee. Er wurde schwer verletzt, als eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai nach rechts auf den Wilhelm-Busch-Platz abbog und mit dem Radfahrer kollidierte. „Der 15-Jährige wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert“, teilte die Polizei mit. Gegen beide Unfallbeteiligte wird ermittelt.

Auto bringt Motorradfahrer beim Abbiegen zu Fall

Bei einem Verkehrsunfall in Rickling hat ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche aus Wahlstedt war mit einer Yamaha auf der Dorfstraße unterwegs und wurde dort von dem Opel eines 49-jährigen Mannes erfasst, der nach links auf den Zubringer zur B 205 in Richtung Bad Segeberg abbiegen wollte. Möglicherweise übersah er dabei den Motorradfahrer. Ein Notarztteam versorgte den Schwerverletzten und fuhr ihn in ein Krankenhaus.