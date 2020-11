Norderstedt. Wie kann und muss die digitale Bildung in Norderstedt weiter vorangetrieben werden? Über diese Frage und einen ungewöhnlichen Vorschlag haben die Politiker im Schulausschuss lebhaft diskutiert – ein Thema, das angesichts stark steigender Zahlen von Covid-19-Infizierten und der aktuell verhängten Einschränkungen höchst aktuell ist.

Statt einen Recyclinghof zu bauen, solle Norderstedt die dafür einschließlich Grundstück veranschlagten 5,3 Millionen Euro lieber in die Bildung investieren und alle Schüler in der Stadt mit digitalen Endgeräten ausstatten. Das forderten die Freien Wähler und Demokraten (FWuD) in ihrem Antrag für den Schulausschuss. „Laut Verwaltung würde die komplette Ausstattung etwa vier Millionen Euro kosten. Zieht man den Bundeszuschuss von etwa 400.000 Euro ab, verbleiben 3,6 Millionen Euro – eine Summe, die mit den Investitionen für den Bauhof vollständig zu finanzieren wäre“, sagte FWuD-Fraktionschef Thomas Thedens. Mit den verbleibenden 1,7 Millionen Euro könnten die Schulen weiter in moderne Technik investieren.

Laptops für alle Lehrer – und auch für alle Schüler

Die SPD plädierte dafür, alle Lehrkräfte, die noch keine Laptops oder Notebooks haben, damit zu versorgen. Bisher hätten erst 600 der 1000 Pädagogen, die an Norderstedter Schulen unterrichten, Endgeräte.

Die Liberalen gingen das Thema grundsätzlich an. Sie wollten wissen, was es kostet, für alle Lehrkräfte, die Bedarf haben, und sämtliche Schüler an den Norderstedter Schulen die modernen Arbeitsgeräte anzuschaffen. Zudem solle die Verwaltung prüfen, welche Fördermittel es gibt, und wie das Geld in den Norderstedter Nachtragshaushalt eingestellt werden kann. „Die Notwendigkeit einer schuleinheitlichen Ausstattung mit digitalen Endgeräten im Interesse einer chancengerechten Bildung ist unbestritten“, schrieb Miriram Raad, für die FDP im Schulausschuss, zur Begründung. Die Lehrkräfte müssten auf die gleichen Geräte zugreifen können, daher dürften sie nicht an die Schule gebunden sein.

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder lobte den Einsatz der Politiker für eine zeitgemäße Bildung. Sie sprach sich dafür aus, dass jede Schule zusammen mit der Verwaltung ein Digital-Konzept erarbeitet, um den individuellen Bedarf zu ermitteln und die Geräte zu beschaffen – das sei momentan schwierig, da es wegen der Corona-Pandemie Lieferengpässe vor allem bei Tablets und hier wiederum vornehmlich bei iPads gebe. Die Freien Wähler und Demokraten zogen daraufhin ihren Antrag zurück.

Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss

Nach intensiver Diskussion einigte sich der Ausschuss weitgehend auf den FDP-Antrag, ergänzt durch Wünsche der Grünen. „Endgeräte alleine ergeben keinen Sinn. Sie müssen auch kompetent verwaltet werden. Diese Aufgabe kann nicht auf die Schulen abgewälzt werden“, sagte Fraktionschef Marc Muckelberg. Daher seien zusätzliche Stellen für Administratoren unverzichtbar.

Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob es rechtliche Probleme gibt, wenn die Stadt als Schulträger die Lehrkräfte mit Endgeräten ausstattet, denn: Ihr Arbeitgeber sei ja das Land, das auch für die Ausstattung zuständig sei. Darin sieht sich die Verwaltung durchaus einig mit den Grünen. Norbert Weißenfels, im Rathaus zuständig für die IT, berichtete dem Ausschuss, dass im nächsten Jahr weitere sechs Arbeitsplätze für Systemadministratoren eingerichtet werden sollen.

Administratoren sollen die Lehrer unterstützen

Die Kosten für jeweils einen dieser Fachleute, die die Pädagogen von technischen Problemen mit den Endgeräten entlasten sollen, beziffert die Verwaltung mit rund 65.000 Euro pro Jahr. Das Sextett soll sich überwiegend mit den jetzt schon vorhandenen etwa 2500 Endgeräten an den Norderstedter Schulen beschäftigen. Rein rechnerisch steht damit momentan etwa jeder dritten Schülerin bzw. jedem dritten Schüler ein iPad, Tablet oder Notebook zur Verfügung.

Mit dem Stellenausbau würde Norderstedt mit Flensburg gleichziehen – die Fördestadt mit rund 10.000 Einwohnern mehr als Norderstedt hat 9,5 Systemadministratoren für die Schulen, in Norderstedt würden sich dann ebenfalls 9,5 Fachkräfte darum kümmern, dass die elektronischen Lernhelfer funktionieren.

Norbert Weißenfels wies darauf hin, dass Ende des Jahres alle Schulen mit Wlan-Netzen ausgestattet sein sollen. Das sei die Voraussetzung dafür, dass die Digitalisierung gelingen könne.