Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Kolumne. Los geht’s!

Kapitän Ferzenaar ließ sich eiligst an Land rudern, kaum dass sein Schiff im Hafen von Batavia, dem heutigen Djarkata, vor Anker lag. Warnend berichtete er den Behörden von einer 150 Kilometer entfernt gelegenen Insel in der Sunda-Straße, deren Vulkan seit mehreren Tagen erheblich rumorte. Zwei neue Krater hätten sich gebildet. „Der Boden am Strand war so heiß, dass ich mir die Füße verbrannte – sogar durch die Schuhsohlen hindurch.“

Sehr ernst nahm man diese Nachricht nicht. Der Vulkan galt als annähernd erloschen, der letzte Ausbruch lag 200 Jahre zurück. Während der nächsten Tage häuften sich allerdings die Berichte von Schiffen, die ihren Kurs ändern mussten, weil das Meer in der Sunda-Straße zunehmend mit heißer Asche bedeckt war. An der Ostküste von Java war tagelang bedrohliches Grollen zu vernehmen. „Am Nachmittag des 26. August 1883 wurde das dumpfe Grollen durch schwere Explosionen unterbrochen“, berichtete ein Augenzeuge. „Es wurde Nacht, aber niemand dachte an Schlaf. Am nächsten Morgen konnte man außer dem Donnern überhaupt nichts mehr hören. Kurz vor sieben Uhr erfolgte plötzlich eine ohrenbetäubende Explosion. Die Häuser schwankten, in den Mauern öffneten sich klaffende Risse. Ein erneutes Krachen – und dann war auf einmal alles wieder so still, als ob es nie einen Vulkan gegeben hätte.“

Tatsächlich gab es den Vulkan nicht mehr. Der vormals 800 Meter hohe Berg war samt der 450 Quadratkilometer großen Insel in die Luft geflogen und hatte einen Krater von sechs Kilometer Durchmesser und 300 m Tiefe hinterlassen. Es entstand das vermutlich lauteste Geräusch, das seit dem Urknall über die Erde fegte. Im australischen Victoria Plains, 2.700 Kilometer entfernt, vermeinte man Kanonendonner vor der Stadt zu hören. In der Nähe von Madagaskar, 4.800 Kilometer entfernt, befürchteten verängstigte Bewohner eine Seeschlacht hinter dem Horizont. Eine anfangs 30 Meter hohe Flutwelle jagte über die Weltmeere, deren Ausläufer noch im Atlantik bis zum Ärmelkanal registriert wurden. Vulkanische Staubwolken in der Stratosphäre verfremdeten die Sonnenuntergänge auf der ganzen Welt monatelang in Farben zwischen grün und kupferrot.



Wie hieß der Vulkan, dessen Ausbruch am 27. August 1883 36.000 Menschenleben kostete? Die Antwort steht am Dienstag im Abendblatt. Am Sonnabend suchten wir die deutsche Stadt mit der letzten Cholera-Epidemie: Hamburg.