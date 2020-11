Kreis Segeberg. Über so viele Dinge macht man sich Gedanken. Was brauche ich? Wo bekomme ich das? Wie funktioniert das überhaupt? Wie lange hält es? Irgendwann ist jedes Ding kaputt, verdorben, leer, außer Betrieb. Und dann?

Dann fliegt es in den Müll und wir Normalbürger hören auf, uns darüber Gedanken zu machen. Hoffentlich haben wir wenigstens noch überlegt, in welche Tonne, welchen Sack wir es gemäß geltenden Recycling-Regeln stopfen – das war’s dann auch. Bis jetzt.

Denn nun hört man, dass sich in Norderstedt die Stadtverwaltung und der Wegezweckverband (WZV) des Kreises Segeberg um unseren Müll streiten. Bislang brachte die Norderstedter Müllabfuhr den Auswurf unseres Konsumlebens zum WZV-Recyclinghof in der Oststraße. Der WZV übernahm anschließend den Weitertransport zum Endabnehmer, der Müllverbrennungsanlage Glückstadt. Ab Januar liefert die Müllabfuhr direkt an den Städtischen Bauhof in der Friedrich-Ebert-Straße, die Stadtverwaltung fährt und den Müll in Eigenregie nach Glückstadt. Damit ist der WZV nicht einverstanden. Man moniert Vertragsverletzungen und unterschiedlich interpretierte Gutachten. Die Einzelheiten darüber lassen sich nachlesen.

Was dabei hervorsticht (und vermutlich der ausschlaggebende Aspekt in dieser Angelegenheit ist): Das, was uns nichts mehr wert war – nämlich unser Müll – ist für andere ein gutes Geschäft. Man erfährt, dass der WZV-Recyclinghof bislang zwei Drittel seiner Einnahmen mit dem Norderstedter Restmüll erzielt. Zwei Millionen Euro zahlt die Stadt an den WZV jedes Jahr für die Entsorgung. Natürlich nicht aus der Pensionskasse, sondern von unseren Müllgebühren.

Übernimmt die Stadt diese Aufgabe demnächst selbst, ließe sich eine halbe Million davon einsparen. Allerhand. Das schreit nach verschärfter Optimierung. Schaffte jeder seine Restmülltonne selber nach Glückstadt, wäre glatt die komplette Summe gespart. Blöd für Autofahrer, die auf der B 5 von Pulk zu Pulk hinter den tonnenziehenden Müllpilgern im Stau stünden.

Letztere jedoch hätten ihren Spaß. Mehrere Tage in lustiger Gesellschaft an der frischen Luft. Und die gesparte Müllgebühr ließe sich in Glückstadt in ein paar Matjes und Bier umsetzen, bevor man die leere Tonne wieder nach Norderstedt zieht.

Speziell Männer würden sich in jedem Haushalt danach drängeln, endlich mal den Müll rauszubringen. Jede Woche Vatertag. Und die Stadt könnte auf dem Bauhof etwas Nettes bauen, anstatt dort nun auch noch Müll hinzuschütten.