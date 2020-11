Tangstedt. Das letzte Mal. An diesem Freitagmorgen kann Gerda Grützmacher an nichts anderes denken. Es ist das letzte Mal, dass sie in ihrem Bett aufwacht. Das letzte Mal, dass sie in ihrem Sessel sitzt. Das letzte Mal, dass sie in ihrem großen Zimmer im Haus Sommer in Tangstedt sitzt und frühstückt. Von ihrem Fenster aus kann sie die Vögel im Garten sehen. Zum letzten Mal. In ein paar Stunden wird sie abgeholt und weggebracht. Nach Bargteheide, in den Fasanenhof. Es ist ein Seniorenheim wie das Haus Sommer. Doch Gerda Grützmacher kennt es nicht. Sie war noch nie in Bargteheide. In ihrem ganzen Leben noch nicht. Sie ist 92 Jahre alt.

Die Seniorin nahm Tabletten – gegen die Aufregung

„Ach je, wie soll das nur werden“, fragt sie immer wieder und schüttelt den Kopf. Es ist 8 Uhr am Freitagmorgen und die alte Dame sitzt auf einer Holzbank neben der Eingangstür. Sie trägt eine dicke Jacke, friert. Sie konnte letzte Nacht nicht schlafen, obwohl sie eine Tablette bekommen hat. Zu groß ist die Aufregung, die Angst, die Ungewissheit. Erst Donnerstagnachmittag hat sie erfahren, dass sie bereits am nächsten Vormittag nach Bargteheide verlegt wird – und nicht nach Norderstedt in das Haus zum Steertpogg. So wie es geplant war. So wie die anderen Bewohner, die in den letzten Wochen umziehen mussten, weil das Haus Sommer insolvent ist und schließen muss.

„Als ich vor einigen Wochen gehört habe, dass ich umziehen muss, war das schon schlimm genug“, sagt Gerda Grützmacher und umklammert mit den Händen die Griffe ihres Gehwagens. „Aber da man mir versprochen hatte, mit den anderen Bewohnern zusammen zu bleiben, habe ich mich damit abgefunden.“ Sie schüttelt den Kopf, immer wieder. Versucht, das Unbegreifliche zu begreifen: „Und dann ist von heute auf morgen alles anders und es heißt, dass ich woanders hinmuss.“

Corona: Aufnahmestopp im Haus zum Steertpogg

Der Grund: Wegen eines massiven Corona-Ausbruches im Haus zum Steertpogg hat der Kreis Segeberg die Neuaufnahme von Bewohnern untersagt – und damit auch von Grützmacher und den letzten anderen Tangstedtern. Die meisten der rund 30 Bewohner des Hauses Sommer sind bereits in den letzten Wochen verlegt worden – bevor es in dem Pflegeheim ebenso zu einem Corona-Ausbruch kam. Auch Gerda Grützmacher wurde positiv getestet. „Ganz schön großer Sch... ist das“, sagt sie und beißt sich auf die Lippen. Sie hat schon viel durchgemacht, jahrelang ihren kranken Mann und ihren behinderten Sohn gepflegt – und dann beide verloren. Nebenbei im Krankenhaus die Boden gewischt, um etwas zu verdienen. Und schließlich ihr kleines Haus in Wilstedt verkauft, weil sie nicht mehr konnte.

Vor einem Jahr ist sie ins Haus Sommer gezogen. Sie ringt mit den Worten. „Hier in der Gemeinde habe ich fast 50 Jahre lang gelebt. Hier wollte ich nie weg. Im Haus Sommer war ich glücklich. Hier wollte ich sterben. In meinem schönen Zimmer mit Blick auf den Garten.“ In Bargteheide, so hat man es ihr gesagt, hat sie kein Einzelzimmer mehr. Sondern ein Doppelzimmer.

Im Haus Sommer gab es täglich Katastrophen

Lisa Schoß, Leiterin der Einrichtung, geht der Abschied von den Bewohnern nah. Es sei „schrecklich“, alleine in dem Haus zu sein. Zuletzt seien abends beim Kontrollgang durch leere Wohnbereiche bereits ein paar Tränen geflossen. „Die Zeit, das zu verstehen, hatte ich noch nicht. Es gab jeden Tag eine neue Katastrophe – sei es, dass wir Personal verloren haben, dass wir wieder keine negativen Tests hatten, Gespräche mit der Heimaufsicht, dem Gesundheitsamt, mit Mitarbeitern, Angehörigen, anderen Einrichtungen.“

Lisa Schoß, Leiterin der Einrichtung, und Pfleger Ivo Gödde – fast alle Mitarbeiter haben den Betrieb bereits verlassen.

Foto: Christopher Herbst

Seit 2016 arbeitet sie in Tangstedt, anfangs war sie stellvertretende Leiterin. Schoß hat eine kaufmännische Ausbildung, ist keine examinierte Pflegekraft. Personal zu finden, ist in den letzten Jahren stets schwierig gewesen, man war oft auf Zeitarbeitsfirmen angewiesen. „Es war an der Zeit, einen Investor, einen Betreiber zu finden, damit das Haus gehalten werden kann.“ Bürgermeister Jürgen Lamp hat zuletzt wiederholt betont: „Es kann nicht sein, dass die Gemeinde Tangstedt kein Altenheim hat. Ich behaupte eher, dass eines nicht reicht.“

Doch jetzt gibt es, ausgenommen eines kleinen Hauses im Ortsteil Rade, keines mehr. Und das wohl auf Jahre. Dabei hatte sie, berichtet Lisa Schoß, nach Bekanntgabe der vorläufigen Insolvenz am 23. Juli fest gehofft, dass der Betrieb nicht eingestellt werden muss. „Für die Einrichtungen, die der Insolvenzverwalter betreut hatte, fand er immer einen neuen Betreiber.“

Zwei Personen zogen in neue Einrichtung

Nicht so in Tangstedt. Am 21. September stand fest, dass das Haus nicht zu retten sei, sagt Lisa Schoß. „Wir haben alle Heime in der Region abgeklappert und Kapazitäten erfragt. Und zeitgleich mit den Mitarbeitern Gespräche geführt, ihnen offenbart, dass es ein Ende gibt. Es wurden die Kündigungen ausgesprochen mit Frist zum 31. Oktober.“ Der Steertpogghof sei ein Glücksfall gewesen. „Dort wurde extra ein Wohnbereich eröffnet, die Bewohner konnten zusammenbleiben. Es war schlimm, ihnen vorher mitzuteilen, dass sie nicht hier bleiben können, weil viele Freundschaften entstanden waren.“

Täglich zogen zwei Personen in die neue Einrichtung. Dann kamen die Corona-Infektionen. Es begann mit dem Anruf eines Mitarbeiters am 16. Oktober. „Da ist für mich die Welt zusammengebrochen.“ Neun Bewohner waren da noch im Haus Sommer, insgesamt sieben waren infiziert, dazu weitere Angestellten. Lisa Schoß hatte Glück, sie blieb verschont. „Aber ich hatte keine Mitarbeiter mehr. Die ich noch hatte, waren positiv getestet und mit Symptomen zuhause, die anderen freigestellt oder schon in anderen Einrichtungen beschäftigt.“ Geld für weiteres Personal von Fremdfirmen gab es ja eigentlich nicht. „Wir haben täglich gehofft, dass unsere Bewohner virusfrei sind. Sie mussten 48 Stunden symptomfrei sein, dann wurden sie getestet – und das Gesundheitsamt hat gesagt, dass sie umziehen dürfen.“ Es tut ihr leid, dass wegen der Kurzfristigkeit kein gemeinsamer Abschied möglich war – ein nettes Beisammensein war fest geplant gewesen.

Ein Nachbar versuchte der Seniorin zu helfen

Früh am Morgen, als Gerda Grützmacher gerade ein paar Hemden, Strümpfe, Hosen und Pullover in einen Koffer packt, greift Jürgen Bockelmann in seinem Haus zum Telefon. Fast 50 Jahre lang haben Bockelmann und Grützmacher nebeneinander gewohnt. Sie sind mehr als Nachbarn, Vertraute, Freunde. Bockelmann ist der einzige, den Gerda Grützmacher noch hat. Sie hat ihn zu ihrem gesetzlichen Generalbevollmächtigen gemacht, er kümmert sich um ihre Angelegenheiten.

Aus diesem Grund nimmt er direkt nach dem Frühstück Kontakt zum Steertpogghof auf, alarmiert Bürgermeister Jürgen Lamp. Versucht, etwas an der Situation zu verändern, zu verbessern. Vergeblich. Um 10.12 Uhr ruft ihn Gerda Grützmacher an, hinterlässt eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Ein letztes Mal meldet sie sich von ihrem Telefon im Haus Sommer. In Bargteheide hat sie erst einmal kein Telefon auf dem Zimmer. „Ich bin fix und fertig“, spricht Frau Grützmacher auf den Anrufbeantworter. Sie hat gerade ihren Koffer nach unten getragen, gleich wird sie abgeholt. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“ Dann legt sie auf.

Unterbringung in Bargteheide deutlich teurer

Kurz danach klingelt das Telefon erneut im Hause Bockelmann. Es ist der Fasanenhof aus Bargteheide, in dem Gerda Grützmacher untergebracht werden soll. „Die wollten wissen, ob Frau Grützmacher die Mehrkosten im neuen Pflegeheim tragen kann“, sagt Jürgen Bockelmann. Denn die Unterbringung in Bargteheide kostet 250 Euro mehr im Monat als in Tangstedt – und sogar 350 Euro mehr als im Haus zum Steertpogg.

„Da Frau Grützmacher aber nur eine kleine Rente bekommt, reicht diese schon jetzt nicht zur Deckung ihrer laufenden Kosten. Sie muss jeden Monat etwas aus ihren Ersparnissen reinschustern“, so Bockelmann. Für ihn ist es ein Skandal, wie hier mit den alten Menschen umgegangen wird. Am Wochenende will er Frau Grützmacher besuchen. Und am Montag sofort einen Telefonanschluss für sie beantragen.