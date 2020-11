Norderstedt. Seit 50 Jahren gehört es in vielen Familien zum sonntäglichen Ritual: Der „Tatort“ ist die Kult-Krimireihe im deutschen Fernsehen. Es ist die langlebigste und beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum. 1142 Folgen vom 29. November 1970 bis zum 1. November 2020. Jeden Tag ist auf einem der ARD-Sender eine Wiederholungsfolge zu sehen. Norderstedt und Umgebung hat beim Tatort bisher keine sichtbare Rolle gespielt, aber hier gibt es trotzdem bemerkenswerte Spuren, die für hartgesottene Tatort-Fans von einiger Bedeutung sind.

Der Erfinder des „Tatorts“, der ehemalige Leiter der Programmgruppe Fernsehspiel WDR, Gunther Witter mit einer Szene aus „Taxi nach Leipzig“.

Foto: Angelika Warmuth / picture alliance / dpa

Wer weiß denn zum Beispiel, dass der bisher beliebteste Tatort – gemessen an den Zuschauerzahlen – mit einem Kommissar aus Norderstedt besetzt war? Das Hamburger Abendblatt hat sich anlässlich des Tatort-Jubiläums und des Erscheinens einer Tatort-Sonderbriefmarke auf Spurensuche begeben – und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen.

Petra Mauhlau wurde für drei Sekunden bekannt

Gleich zu Beginn der Tatort-Geschichte taucht eine Person auf, die heute bei der Stadt Norderstedt tätig ist. Damals war die Rolle sehr klein, aber nicht unwichtig: Sie war die allererste Leiche im allerersten Tatort, der am 29. November 1970 mit dem Titel „Taxi nach Leipzig“ gesendet wurde.

Petra Mahlau (59) spielte damals im Alter von neun Jahren den toten Bertram Landsberger, der in der zweiten Filmminute exakt drei Sekunden auf der Rückbank eines Mercedes zu sehen war. Drei Sekunden, die ausreichten, um bei Insidern einen gewissen Kultstatus zu erlangen. Die erste Tatortleiche – diesen Titel kann Petra Mahlau niemand mehr nehmen. Und wenn die Serie in weiteren fünf Jahrzehnten den 100. Geburtstag feiert, wird sich in den einschlägigen Tatort-Foren immer noch jemand an sie erinnern. Mit der Schauspielerei hat Petra Mahlau heute nichts mehr zu tun. Hatte sie eigentlich nie, obwohl sie nach dem Abitur am Heidberg-Gymnasium mal ganz kurz mit diesem Beruf geliebäugelt hatte, weil sie in der dortigen Theater-AG auch noch nach der Schulzeit aktiv war.

Heute ist die Kinderleiche eine Diplom-Psychologin

Die berühmten Augen aus dem Vorspann des „Tatort“. Sie gehören zum Schauspieler Horst Lettenmayer. Der bekam damals 400 Mark für den Dreh.

Foto: WDR / picture alliance / dpa

Sie ist seit 20 Jahren als Diplom-Psychologin bei der Stadt Norderstedt tätig und berät in der psychologischen Beratungsstelle an der Rathausallee 98 pädagogische Fachkräfte. Wer ein möglicherweise traumatisches Kindheitserlebnis als Tatort-Leiche in Verbindung mit dem jetzigen Beruf bringt, liegt natürlich gründlich falsch. Die kleine Sequenz im ersten Tatort war für ein neunjähriges Mädchen schon harte Arbeit, aber weil der Papa dabei war, ging alles glatt.

Nils-Peter Mahlau (85) war damals ein schon recht bekannter Kameramann, der früher viele Tatort-Filme gedreht hat. Als es darum ging, zwei Kinderrollen zu besetzen, schlug ihm Regisseur Peter Schulze-Rohr vor, zunächst den fünfjährigen Mahlau-Sohn Boris einzusetzen. Da in dem Film zwei ähnlich aussehende Halbbrüder eine gewisse Rolle spielen, kam wegen der Familienähnlichkeit auch Petra Mahlau ins Spiel: Mit blonder Perücke und dicker Wimperntusche mimte sie die männliche Kinderleiche auf dem Rücksitz eines Autos. Schon seltsam, wenn der Vater seine eigene Tochter als Leiche filmt. Aber derartige Gedanken machen sich höchstens Außenseiter. Denn bei der Familie Mahlau hatte das Filmen natürlich immer einen hohen Stellenwert.

Gage gab es für den TV-Auftritt keine

So lag Petra Mahlau also bei den Dreharbeiten in Hamburg-Rotherbaum mit zwei Wolldecken auf dem Rücksitz, der Vater mit der Kamera quer über ihr, der Regisseur auf dem Vordersitz. „Die hatten mir eingeschärft, dass ich nicht zwinkern durfte“, erinnert sich Petra Mahlau.

Bruder Boris, heute 55 Jahre alt, durfte in diesem Tatort sogar ein paar Sätze sagen. Gage gab es für Petra damals übrigens keine, dafür bekam sie für die Dreharbeiten aber einen Tag schulfrei. Als Star auf dem Schulhof durfte sie sich nach der Ausstrahlung des ersten Tatorts nicht fühlen: „Wegen der blonden Perücke hatten meine Mitschüler mich gar nicht erkannt“, erinnert sie sich an die herbe Enttäuschung.

Sie selbst durfte den Krimi nicht sehen. Die Eltern hatten sie vorher ins Bett geschickt. Bruder Boris, der heute in Bad Bramstedt lebt, hatte als Grundschüler noch einen Auftritt in einer anderen Krimiserie, weitere Rollenangebote lehnten die Eltern dann aber ab. Dem Metier ist er auf andere Weise treu geblieben: Heute ist Boris Mahlau ein preisgekrönter Dokumentarfilmer. Nils-Peter Mahlau wohnt als Rentner in Langenhorn.

Ein Tatort-Kommissar lebte lange in der Stadt

Schauspieler Werner Schumacher mit seinem Abschiedsgeschenk: Eine Filmklappe mit Fotos aus allen Tatorten, in denen er den Kommissar Eugen Lutz war.

Foto: Frank Knittermeier

Eine andere Tatort-Größe ist der 2004 verstorbene Schauspieler Werner Schumacher, der lange in Norderstedt gelebt hat. Zwischen 1971 und 1986 verkörperte er in 16 Folgen den damals sehr populären Stuttgarter Hauptkommissar Eugen Lutz, der wegen seiner mürrischen und dominanten Art häufiger die Dienststellen wechseln musste.

Statussymbol war sein abgegriffener brauner Wildlederhut. Zur Vorbereitung auf seine Rolle machte sich Werner Schumacher bei der echten Hamburger Mordkommission mit der Arbeit von Kriminalbeamten vertraut. Der akribisch arbeitende Kommissar Lutz, der eine gewisse Leidenschaft für das Kochen hatte, und sein etwas laxer ermittelnde Assistent Richard Wagner (gespielt von Frank Strecker) waren ein ungleiches Gespann, das gerade wegen ihrer unterschiedlichen Herangehensweise bei der Aufklärung spektakulärer Fälle beim Publikum sehr populär war.

Werner Schumacher war in den 1970er- und 1980er-Jahren einer der meistbeschäftigten deutschen TV-, Bühnen- und Kinoschauspieler. Diese breite Popularität hatte er nicht zuletzt seiner Rolle als grantiger TV-Kommissar zu verdanken.