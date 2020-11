Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!



Am 15. August 1892, um 3.00 Uhr morgens, weckte eine aufgeregte Frau den schlummernden Arzt Hugo Simon: Ihr Gatte leide an heftigen Krämpfen. Dr. Simon machte sich sofort auf den Weg, doch der Kranke verstarb noch am selben Tag. Als Todesursache vermutete der Arzt die gefürchtete asiatische Cholera. Der eindeutige Nachweis des Erregers gelang ihm allerdings nicht, und so schrieb er in den Totenschein die schlichte Diagnose: „Brechdurchfall“.

Der Verstorbene, ein Mann namens Sahling, hatte als Bauarbeiter in der städtischen Wasserkanalisation gearbeitet. Diese Kanalisation versorgte eine Großstadt mit ungefiltertem Flusswasser, und ein volkstümliches Gedicht kolportierte, dass in jedem Schluck aus dem hiesigen Leitungssystem etliche Spezies zu finden seien: „Ein Neunaug’, Stichling und ein Aal, drei Würmer leben in dem Strahl, drei Muscheln und drei träge Schnecken sich mit der muntern Assel necken. Ein Schwamm, ein Moostier, ein Polyp, die dringen lustig durch das Sieb. An toten Tieren kommen raus: der Hund, die Katze und die Maus. Noch nicht gefunden sind: Malheur, der Architekt und Ingenieur.“

Neun Tage nach Sahlings Ableben und zahlreichen weiteren Todesfällen mit ähnlichem Krankheitsverlauf mussten die Behörden die Katastrophenmeldung zugeben: In der Stadt herrschte die Seuche. Nun lebte man fast schon im 20. Jahrhundert und plötzlich doch wieder in den Zeiten der Cholera. Der aus Berlin angereiste Entdecker der Cholera-Bakterien, Robert Koch, inspizierte die antiquierte Wasserversorgung, lokalisierte den Krankheitserreger dort und erklärte angeekelt: „Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde!“

Derweil hielt der Tod Ernte. Detlev von Liliencron beschrieb die Szenerie: „Geschrei (der Sterbenden, der Hinterbliebenen), die Polizei- (Sanitäts-) Beamten alle besoffen, roh; der Kadaver oder noch Lebende (meistens in drei Stunden futsch) wird aus den Häusern herausgerissen, Geheul, weißes Laken, einige Sanitätsbeamte sprengen mit großen Quasten – ob auf Tote oder Kranke – große Massen Chlorkalk.“

Zehn Wochen wütete die Seuche, 8.605 Menschen fielen ihr zum Opfer – 1,34 Prozent der damaligen Stadtbevölkerung. Wenige Monate später ging endlich die erste Trinkwasser-Filtrieranlage der Stadt in Betrieb.

In welcher Stadt spielte sich diese letzte Cholera-Epidemie in Deutschland ab?

Die Antwort steht am Montag im Abendblatt. Am Freitag suchten wir einen Tüftler und Politiker. Es war der Amerikaner Benjamin Franklin.