Norderstedt. Wer Arno Holtz mit einem Wort beschreiben will, muss ein Neues erfinden. Weil es kaum einen Begriff gibt, mit dem man ihm gerecht werden würde. Selbst Tausendsassa trifft es nicht, weil es zu gewöhnlich klingt für jemanden wie ihn. Jemanden, der in eine Geiselnahme verwickelt war, als Sargträger jobbte und in 100 Filmen, Serien und Werbespots mitspielte. Der als Krankenpfleger im Knast arbeitete, mehrere Vereine gründete und Namensgeber eines Sportplatzes war.

Wenn Arno Holtz über sich selbst spricht, sagt er, dass er Hummeln im Hintern hat. Unruhig ist, vielleicht sogar hektisch. Rumsitzen ist nicht sein Ding. Auch nicht mit 75 Jahren. Oder gerade dann nicht. Auch wenn er längst pensioniert ist – von Ruhestand kann bei ihm keine Rede sein. „Mir war sofort klar, dass nach der Pensionierung noch was kommen muss. Dass ich eine neue Aufgabe brauch‘“, sagt Arno Holtz.

Apotheker, Arzt, Seelsorger, Krisenmanager

Mit 60 Jahren ist er pensioniert worden, aber wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er auch noch weitermachen können. Und weiter und weiter. Die meisten seiner Kollegen konnten es kaum abwarten, in den Ruhestand zu gehen. Sie hat der Job kaputt gemacht. Ihn nicht.

23 Jahre hat er in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gearbeitet, in Santa Fu. Offiziell als Krankenpfleger. Doch er sei mehr gewesen als nur das, meint Holtz. Apotheker, Arzt, Seelsorger, Krisenmanager. Am Anfang hat er manchmal geschluckt, wenn ein Mörder zu ihm in die Krankenstation kam. „Doch auch daran gewöhnste Dich“, sagt er lapidar. Er hat sich an viel gewöhnen müssen in den Jahren im Knast. An Simulanten, die Krankheiten vortäuschten, um ins Krankenhaus verlegt zu werden und die er fast jedes Mal mit ein paar Tricks überführen konnte. An Abhängige, die um Schmerzmittel gebettelt haben. Und an die Aggressionen. Beschimpfungen, Drohungen, die Gewalt. Persönlich genommen hat er es nicht. „Ging ja nicht gegen mich. Sondern gegen das System im Allgemeinen“, sagt Holtz.

Seit 50 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich

„Die Weißen“ wurden er und die anderen Pfleger genannt. Nicht wegen ihrer Hautfarbe! Sondern wegen ihrer weißen Kittel. Als Krankenpfleger hätten sie es leichter gehabt als die anderen Justizvollzugsbeamten. „Wir waren für die Häftlinge nicht so ein Feindbild wie die anderen“, sagt er und erinnert sich, wie es eines Tages zu einer Geiselnahme kommt. „Der Geiselnehmer wollte mit niemandem sprechen – nur mit mir“, sagt er und klingt ein bisschen stolz. Er kann den Mann damals zwar beschwichtigen, wird aber selbst verletzt, als es zur Befreiung kommt. „Hab ‘nen Zahn verloren und paar Schnitte eingesteckt“, erzählt er, fast vergnügt. Die Narben hat er heute noch. Spuren eines bewegten Lebens.

Seit 50 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich. Er hat den FFC Nordlichter Norderstedt und den Förderverein Landesgartenschau mitgegründet, ist eng mit Norderstedt verwachsen. Doch hier aufgewachsen ist er nicht. Erst seit 1985 wohnt er hier. Groß geworden ist er in Uetersen, dann im Hamburger Stadtteil Langenhorn – in der selben Siedlung, in der auch Helmut Schmidt lebte.

Lehre, Umschulung, Neuanfang

Nur 200 Meter von dessen Haus entfernt. „War schon aufregend“, sagt Holtz und erzählt von den Personenschützern, die vor dem Haus postiert waren. Was für ein Abenteuer für ihn und die anderen Jugendlichen. „Später, als junger Mann, fand ich es dann eher spannend, wie normal die Schmidts waren. Dass man einfach mal so mit ihnen schnacken konnte.“

Holtz schnackt gerne. Und hat viel zu erzählen. Von seiner Lehre als Fliesenleger, für die er sich aus Protest seinen Eltern gegenüber entschied, die einen anderen Beruf für ihn geplant hatten. Von seiner Umschulung zum Technischen Zeichner Maschinenbau. Der schlechten Bezahlung in dem Job und seinem Entschluss, noch mal neu anzufangen, was anderes zu machen. „Da ein Nachbar in Santa Fu arbeitete, sprach er viel über die Arbeit im Knast. Das hat mich total fasziniert“, sagt Holtz und erzählt, wie er sich für die Beamtenlaufbahn im Mittleren Dienst bewarb, angenommen wurde und schließlich die Prüfung bestand.

In 100 Filmen, Serien und Werbespots mitgespielt

Er war angekommen – könnte man denken. Aber für Arno Holtz war auch dieses Ende nur eine Zwischenstation, eine Möglichkeit, noch einen draufzusetzen, weiterzumachen – mit einer Umschulung zum Krankenpfleger innerhalb der Justizbehörde. Da war er schon Anfang 30 und einer der ältesten Anwärter. Gestört hat ihn das nicht. „Ich mach mein Ding, egal was andere denken“, sagt Holtz. Nur von seiner Frau lässt er sich reinreden. Seit 1967 sind die beiden verheiratet, haben zwei inzwischen erwachsene Söhne. „Sind beide im öffentlichen Dienst wie ich“, so Holtz. Das war ihm wichtig, dass die Jungs gut unterkommen. „Ich bin heute noch froh, dass ich Beamter war“, sagt Holtz. „Die Pension ist sehr gut und der Job war immer sicher.“ Er könnte tausend Sachen über den Job erzählen. „Dagegen ist ein TV-Krimi lachhaft.“

Er muss es wissen, schließlich hat er in 100 Filmen, TV-Serien und Werbespots mitgespielt. Bereits vor 20 Jahren hat er sich bei einer Agentur als Statist registrieren lassen – und dann bei noch einer und noch einer. „Kommst ja sonst nur einmal im Jahr dran“, sagt Holtz. Er macht das nicht, um Geld zu verdienen. Sondern weil es Spaß macht. Heute ist er bei 15 Firmen registriert und hat unter anderem bei „Die Pfefferkörner“ und Buddenbrooks, im Großstadtrevier, Hafenkante und bei einigen Tatort-Folgen mitgewirkt. „Natürlich nur als Statist, ganz klein“, betont Holtz.

Wenn er einkaufen geht, wird er oft angesprochen. Die Leute kennen ihn. Nicht wegen seiner Rollen. Sondern wegen seines Engagements. Er war lange im Seniorenbeirat, hat drei Vereine gegründet und sich Jahrzehnte für den Fußball engagiert. Als Trainer, Betreuer und Platzwart. „Irgendwann haben sie sogar mal einen Platz nach mir benannt: Arno-Holtz-Kampfbahn“, erinnert er sich. Ist lange her, den Platz gibt es längst nicht mehr. Aber an das Gefühl, den Stolz, kann er sich heute noch erinnern.

Er hat mehr als 1000 Menschen zu Grabe getragen

Wer über Arno Holtz schreibt, weiß kaum, wo er anfangen soll – und wo enden. Zu viel, das es zu erzählen gibt. Von seinem Ehrendoktortitel zum Beispiel „Dr. hc. Arno Holtz, Fürst von Braunfels“, den er sich irgendwann gekauft hat, weil er einen Artikel darüber gelesen hatte, wie einfach das geht. Oder über seinen Job als Sargträger, an den er ebenfalls über die Zeitung kam. „Wenn ich was lese, das spannend ist, möchte ich das auch machen“, sagt Arno Holtz, der mehr als 1000 Menschen zu Grabe getragen hat. 13 Jahre lang hat er den Job gemacht, bis es ihn vor zwei Jahren am Rücken erwischt hat und er aufhören musste. Auch mit 75 ist Arno Holtz noch ruhelos, rastlos. Er steht jeden Morgen um 6 auf, länger hält es ihn nicht im Bett. Er will was bewegen. In den letzten Monaten ist es schwerer geworden, sich zu engagieren. „Scheiß Corona“, sagt Holtz mürrisch. Er hasst es, nicht das tun zu können, was er möchte. Hofft, dass er bald wieder loslegen kann. Ein paar neue Ideen hat er schon. Aber das lässt sich nicht mit einem Wort beschreiben!