Norderstedt. Pause im Schulzen­trum an der Moorbekstraße in Norderstedt. Vor dem Schulgelände tummeln sich z ahlreiche Schülerinnen und Schüler. Sie stehen in Gruppen beieinander und unterhalten sich. Ohne Abstand, ohne Maske. So als hätte es Corona nie gegeben. Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen? Die ,,AHA“-Regeln scheinen trotz Lockdown ,,light“ und rasant steigender Infektionszahlen bei ihnen noch nicht angekommen zu sein.

Was treibt die Jugendlichen um? Warum verzichten sie auf Abstand, sobald sie außerhalb des Schulgeländes unter sich sind? Wir wollten es genau wissen und haben mit Schülerinnen und Schülern auf der Straße gesprochen. Und erhielten überraschende Antworten.

Masken müssen auch im Unterricht getragen werden

Es ist mittags 12.40 Uhr. Vor dem Berufsbildungszentrum (BBZ) stehen Jugendliche in Gruppen und palavern, scherzen, lachen. Süßlicher Duft von E-Zigaretten liegt in der Luft. Abstand halten? Fehlanzeige. Maske tragen? Nicht hier. ,,Wir tragen 90 Minuten lang Maske im Unterricht. Wir wollen Luft bekommen“, erzählt Lars (16, alle Namen der Jugendlichen geändert). Er besucht die zehnte Klasse im BBZ. Die Jugendlichen aus drei unterschiedlichen Klassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 um ihn herum nicken beipflichtend.

Lina (15) und Sven (16), ein junges Paar, halten Händchen. ,,Wir kriegen Kopfschmerzen, wenn wir die Maske tragen“, erzählt Sven. ,,Da drinnen ist schlechte Luft, hier draußen ist sie frisch“, ergänzt Flo (16) und zieht genüsslich an seiner E-Zigarette. Warum halten Flo und die anderen draußen keinen Abstand? Als Antwort folgt verlegenes Schweigen. ,,Bei so vielen Schülern können sich viele infizieren“, sagt Max (16) nach einer kurzen Pause. ,,Wir wollen hier doch einfach nur zusammen sein“, ergänzt Lina, die Fünfzehnjährige. ,,In der Freizeit können wir nichts mehr machen.“

,,Wir treffen uns sowieso in der Freizeit“

Dass Corona überall lauert, wird von den Jugendlichen vergessen oder verdrängt. ,,Die Maske nervt“, sagt Joshi (17). ,,Wir treffen uns sowieso in der Freizeit“, sagt Max. ,,Wir sind dienstags und donnerstags von 7.30 bis 16.10 Uhr in der Schule. Zehn Stunden Maske tragen? Das ist total anstrengend! Die Konzentration geht irgendwann weg“, ergänzt Lina.

Vier Mädchen kommen hinzu. ,,In der Klasse tragen wir Masken. Hier nicht“, sagt Sarah (16) aus der Jahrgangsstufe 10. ,,Wir sind alle in derselben Klasse. Da halten wir auch keinen Abstand.“ ,,Wir treffen uns auch privat“, sagt Finja (16). Was ist mit Abstand? ,,Wir halten uns nicht an die Regeln“, gibt Svenja (15) zu. Und warum nicht? ,,Es ist schwierig“, sagt das Mädchen. ,,Es war bisher normal ohne Maske und ohne Abstand.“

Doch mit der Normalität ist es spätestens seit dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen vorbei. Dass Schüler das Abstandsgebot in ihrer Freizeit missachten, ist ein offenes Geheimnis und sorgt in vielen Familien für Zündstoff. Corona ist unsichtbar und wird von vielen unterschätzt - auch von Erwachsenen. So geballt wie in den Pausen vor dem BBZ, dem Lessing-Gymnasium und der Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe ist die Unbekümmertheit allerdings selten zu beobachten.

Schulleitung macht Durchsagen – ohne Erfolg

,,Wir nehmen das Thema sehr ernst“, sagt Ina Bogalski, Schulleiterin des Berufsbildungszentrums. ,,Wir weisen unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder darauf hin und machen zusätzlich Durchsagen: ,Bitte Abstand halten, Maske tragen!’“ Insgesamt lernen 3200 Schülerinnen und Schüler am BBZ. Täglich kommen 1200 in den Präsenzunterricht. Um Kontakte einzuschränken, wurden auf dem Gelände 20 Pausenbereiche eingerichtet. Täglich werden fünf Pausen gemacht. Die Anzahl der Aufsichten hat sich drastisch erhöht. ,,100 Lehrkräfte pro Tag machen zusätzlich zu ihrem Unterricht Pausenaufsichten“, sagt die Schulleiterin. Sie hat beim Ministerium bereits Verstärkung für Pausenaufsichten angefordert.

Das Gros ihrer Schüler hält sich an die Regeln, versichert die Schulleiterin. Gleichwohl treffen sich immer wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler während der Pausen außerhalb des Schulgeländes. ,,Rechtlich haben wir darauf keinen Einfluss“, sagt Ina Bogalski. ,,Das ist ein generelles Problem an allen Schulen. Wir können nicht alles vermeiden. Es ist leider so.“

Schülern, die angesichts der Maskenpflicht im Unterricht jetzt erneut Online-Unterricht fordern, erteilt die Schulleiterin eine Absage. ,,Wir haben trotz Corona von April bis Juli 900 Prüfungen abgenommen. Die Nicht-Abschlussklassen wurden im Online-Unterricht beschult, und das hat funktioniert“, sagt die Pädagogin.

Polizei und Ordnungsamt greifen nicht ein

Am Lessing-Gymnasium und in der Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe wurde die Pausenaufsicht ebenfalls ausgedehnt. Im Schulgebäude halten sich täglich etwa 1200 Menschen auf. Auf den Fluren Abstand zu halten ist für Schüler und Lehrer eine logistische Herausforderung. ,,In der Schule und auf dem Schulgelände sind die Jugendlichen diszipliniert“, sagt Schulleiter Carsten Apsel. ,,Vor dem Schulgelände liegt es nicht in unserer Hand, was dort passiert.“

Es ist Sache des Gesundheitsamtes und des Ordnungsdienstes der Stadt, darauf zu achten, dass die Regeln im Umfeld von Schulen eingehalten werden. Die Polizei gewährt Amtshilfe und wird nur dann tätig, wenn sie konkrete Hinweise erhält. ,,Das war bisher nur vereinzelt der Fall“, betont Polizeisprecher Lars Brockmann. Hinter dem Schulgebäude sind vier Schüler der Oberstufe der Lessing-Schule auf dem Weg in die Moorbekhalle – ohne Abstand, zwei von ihnen tragen keine Maske. Erklärungsversuche. ,,Das passiert gewohnheitsmäßig und kommt aus der Zeit vor Corona“, sagt Dennis (18). ,,Man vergisst es einfach. Man denkt, man ist innerhalb der Kohorte.“

Ältere Schüler halten sich eher nicht Regeln

Die Jugendlichen sind befreundet, sie treffen sich auch in ihrer Freizeit. Dass ihr Verhalten auf dem Schulgelände den Regeln widerspricht, ist ihnen bewusst. ,,Wir wissen, dass wir kein gutes Beispiel für die Jüngeren sind“, gibt Leander (17) zu. Als eine Lehrerin auftaucht, zückt er seine Maske und schiebt sie sich locker über Mund und Nase.

Die Elternratsvorsitzende am Lessing-Gymnasium, Frauke Wiltsche, ist überzeugt davon, dass sich der überwiegende Teil der Schüler an die Regeln hält. ,,Es kann sein, dass die Großen sich nicht daran halten. Da fehlt es an der Vorbildfunktion“, sagt die Elternvertreterin. ,,Ab Mittelstufe erwarte ich von allen, dass sie sich daran halten. Maske tragen ist anstrengend, ja. Aber es gibt die Möglichkeit, sie abzunehmen und eigenverantwortlich Abstand zu halten. Das kann man jedem abverlangen.“

Die Schulleitung setzt alles daran, dass der Unterricht in Zeiten von Corona sicher bleibt. Die Schüler der Lessing-Gymnasiums kommen zu versetzten Zeiten und nutzen unterschiedliche Eingänge. ,,Wir thematisieren Verstöße gegen die AHA-Regeln natürlich im Unterricht“, sagt der Schulleiter. Für die Pausenaufsichten benötigt er dringend mehr Personal. ,,Da sind wir dran“, sagt Apsel.

In Schulbussen herrscht Gedrängel wie eh und je

Die Sprecherin des Unternehmens Autokraft beschreibt die Situation in den Schulbussen ebenso einfach wie drastisch: „Unsere Fahrzeuge sind so voll wie immer. Das heißt, dass die Fahrgäste manchmal dicht gedrängt in den Gängen stehen.“ Eine Situation, die sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie täglich wiederholt: Morgens strömen die Kinder in die Schulbusse. Während des Unterrichts sitzen sie in Gruppen getrennt mit Abstand und Maske im Klassenzimmer, und danach beginnt das Gedrängel in den Bussen erneut.

„Der Kreis Segeberg muss diese Situation ändern“, sagt Ingo Dwinger, Vorsitzender des Kreiselternbeirats. „Die Schülern drängen sich dicht an dicht.“ Zuvor waren sie noch in der Schule in Gruppen, sogenannten Kohorten, streng getrennt. Komplett aufgehoben wird diese Trennung beispielsweise in den Bussen aus Tangstedt, die gleich mehrere Schulen in Norderstedt ansteuern.

Zwar bestehe in den Fahrzeugen Maskenpflicht, doch für die Fahrer sei es nahezu unmöglich, die Einhaltung in einem vollen Bus zu kontrollieren, sagt Dwinger. Das werde jetzt auch für Berufspendler zum Problem, die mit diesen Bussen von und zur Arbeit fahren. Dwinger kritisiert Landesbildungsministerin Karin Prien (CDU), die zwar Corona-Regeln für die Schulen erlassen habe, aber nicht für den Schulweg.

Busse zu voll, um Einhaltung der Regeln zu prüfen

Außerdem hätten sich Kreise und Schulverbände schon längst darauf vorbereiten müssen, die Einhaltung von Abstandsregeln in Bussen zu ermöglichen und den Einsatz von mehr Bussen zu bezahlen. Persönlich glaube er, dass der Präsenzunterricht während des Lockdowns eingestellt werden muss, sofern nicht mehr Busse eingesetzt werden können. Denkbar sei auch ein zeitlich versetzter Schulbeginn, um den Andrang zu entzerren.

Diese Forderung hatte der Landesverband der Verkehrsunternehmen schon lange vor dem zweiten Lockdown erhoben. Es stünden genügend Busse und Fahrer für einen erweiterten Schulbusverkehr zur Verfügung, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Joachim Schack. Auch er kritisiert das Bildungsministerium: „Das Land schiebt die Zuständigkeit auf die Kreise, dort fehlt das Geld. Derzeit wird in den Bussen so getan, als hätte es Corona nie gegeben. Die Busse sind in den Hauptzeiten komplett überlastet.“

Die Autokraft fährt auf vielen Strecken im Kreis Segeberg. Auch dort hat man das Problem erkannt, verweist aber auf den Kreis und die Schulverbände, die den Umfang des Busverkehrs bestellen und finanzieren. „Hier sind wir an die Vorgaben des Aufgabenträgers gebunden“, sagte eine Sprecherin. „Bestellt der Aufgabenträger zusätzliche Fahrten, bieten wir diese an, wenn ausreichend Fahrzeuge und Fahrpersonale zur Verfügung stehen.“

Landesverordnung schreibt keinen Mindestabstand vor

Claudius Mozer arbeitet als Geschäftsführer der Südholstein Verkehrsgesellschaft (SVG), die für den Kreis Segeberg und andere Kreise den Busverkehr organisiert. Er räumt ein, dass die Busse zu Spitzenzeiten voll sind, hält aber den Einsatz von mehr Bussen nicht für die richtige Lösung. „So viele Busse einzusetzen, dass Abendstandsregeln eingehalten werden können, ist illusorisch“, sagt Mozer. Man müsste die Zahl vervierfachen.

Außerdem schreibe die Landesverordnung keinen Mindestabstand, sondern nur Masken in Bussen vor. Mehr Fahrzeuge einzusetzen, werde die Situation nur punktuell verändern.

Auch er plädiert dafür, den Zeitpunkt des Schulbeginns zu staffeln, besonders morgens zur ersten Stunde, wenn der Andrang besonders groß sei.