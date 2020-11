Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

„Wir halten diese Wahrheiten für unmittelbar einleuchtend: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und Streben nach Glück; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt sind, die ihre gerechten Vollmachten von der Einwilligung der Regierten herleiten.“ Diese Zeilen und den Rest der Unabhängigkeitserklärung unterschrieben am 2. Juli 1776 alle 55 Delegierten der 13 bis dato britischen Kolonien Nordamerikas.

Zumindest einen von ihnen plagten dabei zwiespältige Gefühle. Er bekannte: „Mein Hirn gehört Amerika, mein Herz England!“

Sein Hirn hatte bereits einiges geleistet. Als 17-Jähriger lernte der Jüngling das Druckerhandwerk, drei Jahre später verlegte er „Pennsylvania Gazette“, zu einer Zeit allerdings, da solche Druckerzeugnisse noch die wenigsten seiner Mitbürger erreichten: „Farmer und Kleinbürger buchstabieren bestenfalls die Bibel; wer eine Zeitung liest, gilt fast als Bildungsbold.“ Gegen diesen Bildungsnotstand trat der einstige Drucker aktiv an. 1743 gründete er die American Philosophical Society, 1751 die University of Philadelphia. Zudem betrieb er naturwissenschaftliche Forschungen.

Er vereinfachte den Uhrenmechanismus und baute Kamine mit effektiverem Heizertrag. Philadelphias Bürger belächelten ihn als „Kamindoktor“. Der quicke Technikus ließ sich nicht beirren. In aufsehenerregenden Experimenten mit einem „elektrischen Drachen“ wies er die Spitzenentladungen in Gewitterwolken nach und nutzte diese Erkenntnis für den Bau von Blitzableitern, was ihm internationale Auszeichnungen und endlich auch rundum Anerkennung in der Heimat eintrug.

Sein persönlicher Zweikampf zwischen Herz und Hirn endete versöhnlich. Sein Name steht auch unter der Friedensurkunde über die Anerkennung der Souveränität der Vereinigten Staaten, unterzeichnet 1783 in Paris. Er starb als Gouverneur von Pennsylvania, im gesegneten Alter von 84 Jahren. Seine selbst verfasste Grabinschrift zeugt von Humor: „Hier liegt der Leib wie der Einband eines Schmökers, aus dem das Werk gerissen, Titel und Vergoldung abgerissen sind. Doch das Werk geht nicht verloren, es erscheint bald in neuer schmucker Auflage, durchgesehen und verbessert vom Verfasser.“

Wie hieß der blitzableitende Politiker?

Die Antwort steht am Sonnabend im Abendblatt. Am Donnerstag suchten wir den Vater der Pauschalreise, Thomas Cook.