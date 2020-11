Fuhlendorf. Ein lautes Rattern ertönt, als Ute Volquardsen, Präsidentin der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer, die etwa zwei Meter hohe und breit gewachsene Nordmanntanne in die Netzmaschine wuchtet. Das Gerät spuckt einen zum Abtransport fertigen Weihnachtsbaum aus – auch wenn der Kauf sieben Wochen vor dem Heiligen Abend doch noch ein wenig früh erscheint. Der Landesverband Schleswig-Holstein hat als bundesweit erster am Donnerstag auf dem Forsthof der Familie Schümann in Fuhlendorf die diesjährige Weihnachtsbaumsaison eröffnet.

Etliche Medienvertreter tummelten sich auf dem 40 Hektar großen Gelände der Schümanns, auf dem überwiegend Nordmanntannen wachsen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte sein Kommen zugesichert – sagte dann aber doch kurzfristig ab. „Die Enttäuschung steht uns ins Gesicht geschrieben“, gestand Ute Volquardsen, „aber wenn er nicht hier ist, hat er dafür ganz bestimmt Gründe und die müssen wir akzeptieren.“ So viel ist jedenfalls sicher: Corona bestimmt nicht nur den Terminkalender des Ministerpräsidenten, sondern wirkt sich auch erheblich auf das Weihnachtsbaumgeschäft aus.

erschwerte und verteuerte Produktionsbedingungen

„Es ist zu erwarten, dass coronabedingt die Baumpreise um zwei bis drei Euro steigen werden“, sagte Graf Wolf-Oliver von Baudisin, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger. Der Grund für den Preisanstieg liege in den erschwerten und verteuerten Produktionsbedingungen durch Covid-19. „Die Hygienestandards wurden deutlich erhöht. Von der Einreise bis zur Unterbringung der Saisonarbeitskräfte sind die Kosten gestiegen. Die Arbeitsabläufe in den Betrieben sind komplizierter geworden, da nicht mehr als fünf Arbeitskräfte zusammenarbeiten dürfen“, führte von Baudisin weiter aus. Jürgen Schümann beschäftigt auf seinem Forsthof in diesem Jahr fünf statt zehn Saisonarbeiter.

Der Bundesverband vermutet, dass sich Corona aber auch positiv auf den Weihnachtsbaumverkauf auswirken wird. „Bundesweit gehen wir von einer Nachfrage von rund 25 Millionen Weihnachtsbäumen aus“, sagte von Baudisin. In der Vergangenheit hätten um die vier Millionen Haushalte keinen Weihnachtsbaum aufgestellt, weil sie in der Weihnachtszeit verreist waren. „In diesem Jahr wird sicherlich ein Großteil dieser Familien nicht verreisen und einen Weihnachtsbaum kaufen.“ Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger rechnet deshalb mit einer Steigerung der Nachfrage von bis zu zehn Prozent.

In Schleswig-Holstein gibt es 200 Weihnachtsbaumerzeuger

Ob er in diesem Jahr wirklich mehr Nordmanntannen verkaufen wird, daran hat der Weihnachtsbaumzüchter Jürgen Schümann noch so seine Zweifel. „Zwar verreisen vermutlich weniger Familien und kaufen sich eventuell einen Weihnachtsbaum. Allerdings werden Weihnachtsmärkte, Gastronomiebetriebe und Hotellerie, so wie es aussieht, wegfallen und diesmal keine Bäume kaufen“, sagte Schümann.

Ebenfalls in den Sternen steht, in welcher Form das diesjährige Weihnachtsbaumschlagen auf dem Forsthof stattfinden kann. „Stand jetzt dürfte nicht einmal alkoholfreier Punsch ausgeschenkt werden“, sagte Jürgen Schümann, der normalerweise seine große Eventscheune zum gemütlichen Beisammensein herrichten würde. Die Schümanns pflanzen bereits in der dritten Generation Weihnachtsbäume an. Damit sind sie einer von rund 200 Produzenten in Schleswig-Holstein. Geschätzt 20 Millionen Weihnachtsbäume schlagen im nördlichsten Bundesland ihre Wurzeln in den Boden.

Weihnachten 2020 wird anders als es viele gewohnt sind

Jörg Engler von der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten, der ebenfalls an der Saisoneröffnung in Fuhlendorf teilnahm, appellierte angesichts der Pandemie an die vielen Privatkunden, den Weihnachtsbaum in diesem Jahr nicht auf den letzten Drücker zu kaufen. „Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Baumauswahl nicht nur auf das letzte vorweihnachtliche Wochenende, helfen Sie, den Käuferandrang zu entzerren. Kaufen Sie ruhig einige Tage früher – die Haltbarkeit der Bäume erlaubt das“, sagte Engler.

Weihnachten 2020 wird anders als viele Familien es gewohnt sind. „Die Familien werden in diesen schwierigen Zeiten mehr zusammenrücken“, ist sich Graf Wolf-Oliver von Baudisin sicher. „Alte Werte und Traditionen, zu denen besonders der Weihnachtsbaum zählt, werden hochgehalten. Er vermittelt ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit.“ Der Familienausflug zum Baumaussuchen wird in diesen Zeiten ein „ganz besonderes Highlight“, glaubt von Baudisin.