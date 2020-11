Norderstedt. Das Ausbildungsjahr 2020 war das vielleicht schwierigste in den vergangenen Jahrzehnten. Corona machte den Start ins Berufsleben für Schulabgänger kompliziert. Unternehmen, die in Kurzarbeit gingen und in wirtschaftliche Schieflage gerieten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagenturen, die im Home-Office saßen und ausschließlich Anträge für Kurzarbeit bearbeiteten. Es ging nur noch um die Existenzsicherung derer, die einen Job hatten – und nicht um die, die einen Job beginnen wollten. Vorstellungsgespräche, Berufsmessen, Berufsorientierung in den Schulen oder persönliche Beratung – alles brach 2020 weg.

„Ideenreichtum war in diesem Jahr gefragt. Alle, die mit dem Ausbildungsmarkt zu tun hatten, mussten sich schnell umstellen. Betriebe, Jugendliche, Schulen und auch die Berufsberatung“, sagt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit in Elmshorn. Er zog am Donnerstag das Fazit für den Ausbildungsmarkt im Jahr 2020 im Kreis Segeberg. Und das fällt, trotz aller Probleme, gar nicht mal so schlecht aus.

Verunsicherung durch Corona bei allen Seiten groß

Während des ersten Lockdowns war die Verunsicherung bei Jugendlichen und den Verantwortlichen in den Ausbildungsbetrieben spürbar, sagt Kenntemich. Im Laufe des Sommers habe der Ausbildungsmarkt aber Fahrt aufgenommen und viele Jugendliche hätten betriebliche Ausbildungen begonnen. Auch wenn die Ausbildungsverhältnisse erst später als sonst üblich zustande kamen.

Bei der Berufsberatung im Kreis Segeberg meldeten sich im vergangenen Beratungsjahr 1376 Jugendliche als Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren dies 152 oder 9,9 Prozent weniger. Sie stießen bei der Agentur auf 1304 Ausbildungsstellen im Angebot, 111 oder 7,8 Prozent weniger als noch im Jahr 2019. Ein merklicher Rückgang.

Immer mehr Jugendliche auf weiterführenden Schulen

In Norderstedt meldeten sich ähnlich viele Jugendliche wie im Vorjahr. Die Zahl der Ausbildungsstellen war hingegen rückläufig, überstieg jedoch noch die Bewerberzahl. Insgesamt 375 angehende Azubis meldeten sich in der Stadt bei der Berufsberatung – zwei weniger als 2019. Die Norderstedter Ausbildungsbetriebe gaben aber 447 Ausbildungsplätze zur Besetzung auf (67 weniger als 2019). Ende September waren trotzdem noch 16 Ausbildungsstellen unbesetzt und 42 Jugendliche ohne eine Ausbildung oder eine berufliche Alternative.

Die Entwicklung des Bewerberfeldes bestätige den Trend der vergangenen Jahre, sagt Kenntemich. „Immer mehr Jugendliche streben einen höheren Schulabschluss an, viele gehen auf weiterführende Schulen. Sie fehlen dann als Bewerber um die betrieblichen Ausbildungsstellen.“ Die überwiegende Zahl der Jugendlichen, die sich bei der Berufsberatung meldeten, hatte einen Realschul- (34,1 Prozent) oder einen Hauptschulabschluss (28,4 Prozent). Einen Fachhochschulabschluss oder Abitur besaßen 29 Prozent der Ausbildungssuchenden. Kenntemich: „Häufig passen die Berufswünsche oder das Qualifikationsprofil dann nicht zu den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe.“

124 unversorgte Jugendliche im Kreis Segeberg

Bei den Unternehmen im Kreis Segeberg sei der Ausbildungswille auch in der Pandemie groß gewesen, sagt Kenntemich. Zumindest bei jenen, die wirtschaftlich dazu in der Lage waren. „Die große Bedeutung der Fachkräftesicherung ist allen auch in der aktuellen Krisenzeit bewusst.“ Je nach Pandemie-Betroffenheit und Branche reagierten die Unternehmen auf die Unwägbarkeiten individuell. Kenntemich: „Besonders in den Monaten des ersten Lockdowns von März bis Mai wurden kaum neue Ausbildungsstellen gemeldet oder besetzt.“

Dies führte zu Verzögerungen in den Besetzungsverfahren und teilweise auch Verschiebungen der Azubiplanungen. Branchen wie Gastronomie, Hotels, Veranstaltungswesen, Friseure, Metall- und Elektroindustrie haben weniger Stellen gemeldet. Die meisten Ausbildungsstellen im Kreis Segeberg wurden in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel (125 Stellen), Verkäufer/in (70), Kaufmann/-frau Büromanagement (57), Handelsfachwirt/in (45), Fachkraft Lagerlogistik (60) und Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (45) angeboten.

Zum Ende des Beratungsjahres gab es im September 124 unversorgte Jugendliche im Kreis Segeberg, 40 weniger als im Vorjahr. Ihnen standen 72 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Die Beratung und Ausbildungsvermittlung der unversorgten Jugendlichen läuft weiter. „Die Corona-Pandemie darf keine Krise für junge Menschen werden! Es gibt viele Wege zum Wunschberuf, alle beginnen mit einem ersten Schritt. Wenn es mit der Ausbildung oder dem Studium nicht wie erhofft klappt, dann helfen wir auch bei der Suche nach Alternativen oder Überbrückungen“, sagt Thomas Kenntemich.

Berufsberatung: 0800/455 55 00Arbeitgeber-Service für Ausbildungsbetriebe: 0800/455 55 20 (kostenfrei).