Norderstedt. Die Paul-Hauenschild-Anlage des Hamburger SV in Norderstedt soll ein modernes Sportzentrum werden, das ist seit Frühjahr bekannt. Seinerzeit im März, unmittelbar vor dem ersten Corona-„Lockdown“, hatte der Verein gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder die Pläne präsentiert: eine Dreifeldhalle, eine Sportkita, ein Hostel, ein überdachter Sportplatz, dazu umfangreiche Sanierungen auf dem über 13 Hektar großen Areal an der Ulzburger Straße. Zehn Millionen Euro würde das kosten, allerdings kämen vier Millionen Euro aus einem Förderprogramm des Bundes. Mehr als ein halbes Jahr später lässt sich feststellen: Das Projekt ist ambitioniert, durchaus komplizierter als vielleicht erwartet – aber könnte der Norderstedter Sportlandschaft große Vorteile bringen.

Sportzentrum mit Dreifeldhalle und Kita geplant

Im Ausschuss für Schule und Sport sollte der HSV seine Ideen nun noch einmal präsentieren, denn bisher hatte sich die Politik hiermit noch gar nicht im Detail auseinandergesetzt. Präsident Marcell Jansen war an seinem 35. Geburtstag persönlich vor Ort, der frühere Fußball-Nationalspieler überließ den Vortrag dann aber Geschäftsführer Kumar Tschana und Hermann Schulz, dem Verantwortlichen für die Infrastruktur auf dem Gelände. „Wir sind ganz am Anfang des Projektes, nichts ist in Stein gemeißelt“, sagte Tschana, ehe er die Grundzüge des Vorhabens erläuterte.

Das ehemalige Nachwuchsinternat, momentan genutzt als Wohnhaus für Flüchtlinge, soll auf jeden Fall abgerissen werden – eine Sanierung mit Umbau ist keine Option. Eine neue Halle und das Sportzentrum würden den Großteil der Investition ausmachen (6,585 Millionen Euro). Der zweitgrößte Punkt: Ein Abriss der alten Umkleiden und im Anschluss eine Verdopplung der Parkflächen samt Anbindung an den Kreisverkehr Ulzburger Straße/Marommer Straße. Hierdurch würde der Weg am Sportplatz entlastet (780.000 Euro).

Fördermittel sind an Konditionen geknüpft

Die Subvention aus Berlin, die unverzichtbar ist, hat einen Haken, sie ist an Konditionen geknüpft. „Das Sanierungsprogramm des Bundes ist für kommunale Einrichtungen, aber die Mittel können an den HSV weitergegeben werden“, sagt Sozialdezernentin Anette Reinders. Die Stadt sei aber beteiligt am Verfahren. Generell muss fast die Hälfte der Gesamtsumme (45 Prozent) von der jeweiligen Kommune übernommen werden. „Viele Fragen, auch zur Finanzierung, sind noch offen“, so Reinders, „es sind noch viele Gespräche zu führen. Wir werden uns beteiligen müssen. Aber es wäre wünschenswert, wenn sich mehrere Töpfe auftun.“

Sie denkt da insbesondere an Landesmittel, denn auch Schleswig-Holstein fördert regelmäßig Sport-Infrastrukturprojekte. Kumar Tschana versicherte: „Wir können Spendengeld einbringen. Es wird nicht so sein, dass alle anderen etwas leisten und wir nur planen.“

Auch andere Vereine brauchen große Sporthallen

Oberbürgermeisterin Roeder hatte vor Monaten angedeutet, dass eventuell eine Unterstützung über die Sportförderrichtlinie der Stadt möglich wäre. Im Ausschuss kam indes sofort die Frage auf, ob das überhaupt satzungsgemäß sei bei einem Verein, der seinen Sitz in Hamburg hat. Für die politische Zustimmung wird jedoch sowieso mehr nötig sein als Geld. „Inwieweit ist der HSV bereit, mit den Norderstedter Sportvereinen zu teilen – möglichst auf vertraglich zugesicherter Grundlage?“, fragte Uwe Matthes (CDU).

Es geht ebenso um Gerechtigkeit, finden manche. Denn auch andere Vereine in der Stadt arbeiten an Plänen für dringend benötigte große Sporthallen, auch in diesen Fällen sind kommunale Millioneninvestitionen erhofft. Immerhin ist die Dreifeldhalle samt Kampfsportzentrum in Harksheide fast fertig – die Eröffnung hat sich aber auf Februar verschoben nach Lieferproblemen bei den Hallentoren.

HSV ist offen für Kooperation mit seinen Nachbarvereinen

Kumar Tschana: „Wir hatten im Vorwege der Sitzung ein Gespräch mit Norderstedter Vereinen, wir haben signalisiert, dass wir bereit sind. Umfang, Zeit, Dauer müssen wir aushandeln.“ Schon heute kooperiert der HSV unter anderem mit den Norderstedter Werkstätten, mit der Grundschule Lütjenmoor, der Förderschule Hasenstieg, macht Integrationsarbeit. „Wir sind zwar kein Norderstedter Verein, identifizieren uns aber mit der Stadt. Die Heimat unserer aktiven Sportler ist Norderstedt“, so der Geschäftsführer.

Auch Marc Muckelberg (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses, wies nach der Sitzung auf die Erwartungen hin, die man an den HSV habe. „Jetzt ist klar, dass ein hoher Betrag auf uns zukommt. Wie hoch, wird man sehen. Man kann sich in der Politik einen städtischen Anteil vorstellen – vorbehaltlich einer Gegenleistung.“

Der Zeitplan des HSV, der genannt wurde, ist gerade angesichts der noch bestehenden Unwägbarkeiten stramm. Schon 2021 könnte so mit der Sanierung der Tennishalle und des Parkplatzes begonnen werden, Ende des nächsten Jahres mit dem Ersatzneubau des Internats. Kumar Tschana: „Wir würden das Projekt gerne im Dezember 2024 zum Abschluss bringen.“