Norderstedt. Das Sterben im Haus zum Steertpogg in Norderstedt geht weiter: Am Donnerstag gab der Infektionsschutz des Gesundheitsamtes den Tod zweier weiterer Senioren aus dem Alten- und Pflegeheim bekannt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen, 84 und 87 Jahre alt.

Es sind die Todesopfer acht und neun in der Einrichtung an der Ulzburger Straße innerhalb der vergangenen Woche (wir berichteten). Eine in Schleswig-Holstein bis dato beispiellose Entwicklung eines Covid-19-Ausbruchs. Bislang forderte die Pandemie im Kreis Segeberg 16 Todesopfer.

Kreisweit bleibt das Infektionsgeschehen derzeit auf hohem Niveau. Von Mittwoch auf Donnerstag verzeichnete der Infektionsschutz 39 Neuinfektionen. Die Infektionsquellen lassen sich in vielen Fällen kaum noch nachvollziehen. Die Behörde ist vom hohen Arbeitsaufkommen überlastet und wird derzeit bei der Nachverfolgung von Bundeswehrsoldaten unterstützt.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg steigt auf 1054. Wieder als genesen gelten 721 Menschen. Aktuell sind 317 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1265 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2825.

In den Kliniken der Region bleibt die Lage nach Angaben des Gesundheitsamtes konstant. Wie mitgeteilt wurde, liegen 22 Personen mit Covid-19-Symptomen im Krankenhaus und werden versorgt, nur eine davon muss auf der Intensivstation behandelt werden. Diese Zahlen sind seit Tagen konstant.