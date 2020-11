Norderstedt. Hakenkreuze, Nazi-Symbole, Hitler-Bilder sowie die Parole „Sieg Heil“ – und das alles auf einer Spieleplattform, die Kinder und Jugendliche nutzen: Das haben die Prüfer der Medienanstalt Schleswig-Holstein/Hamburg entdeckt. Zuerst schienen es nur Einzelfälle zu sein. Doch je länger die Experten aus Norderstedt recherchierten, umso mehr strafbare Inhalte registrierten sie auf der Internetplattform Steam. „Das geht gar nicht“, sagt Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt. Schließlich ginge es hier um den Strafbestand der Volksverhetzung.

Es gibt Leute, die nennen Thomas Fuchs und seine 23 Mitarbeiter „Die Medienpolizei“. Der 55-Jährige lacht, wenn er das hört. Obwohl, na ja, so ein bisschen stimme das natürlich schon. Schließlich können Verstöße, die von der Medienanstalt festgestellt werden, zu Bußgeldern führen. Das Höchste lag bei 12.500 Euro.

Thomas Fuchs ist der Gründungsdirektor der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein mit Sitz in Norderstedt – eine Art Regulierungsbehörde, die für die Zulassung und die Aufsicht der privaten Radio- und Fernsehveranstalter in der Region zuständig ist. „Als Ende der 1980er-Jahre privates Radio und Privatfernsehen aufkamen, waren die Bedenken gegenüber dieser neuen Form der Medien groß, und man hatte Angst vor amerikanischen Verhältnissen. Da es zu gefährlich schien, die neuen Medien nur einer Selbstkontrolle zu überlassen, entschied die Politik sich zur Gründung von Aufsichtsanstalten in den Bundesländern“, erinnert sich Thomas Fuchs, der seit 2008 im Amt ist und erlebt hat, wie sich die Arbeit gewandelt hat. „In den ersten Jahren ging es ja hauptsächlich um die Vergabe der Kapazitäten sowie die Kontrolle der Inhalte in Funk und Fernsehen. Doch inzwischen müssen wir uns immer mehr um Verstöße im Internet kümmern, die uns gemeldet werden“, so Fuchs, der mit seinen Kollegen immer dann zuständig ist, wenn Anbieter oder Nutzer aus Hamburg oder Schleswig-Holstein kommen. „Und da einige große Firmen wie Google oder auch die deutsche Niederlassung von Steam ihren Sitz in Hamburg haben, fällt das in unseren Bereich“, sagt Fuchs.

Rechtsradikalität macht Schwerpunkt der Arbeit aus

Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben die Medienwächter aus Norderstedt rund 990 rechtswidrige Inhalte auf etwa 800 Profilen registriert. „Die Art der Verstöße ist vielfältig – und erschreckend“, so Fuchs und zählt ein paar Beispiele auf: ein Profil, das den Namen „Arbeit macht frei“ trägt. Gruppen, die sich den Namen C18 geben – „Combat (=Kampf) Adolf Hitler“. Nutzer, die sich „Waffen SS“ nennen und fordern, Konzentrationslager wieder in Betrieb zu nehmen. „Diese Form der Rechtsradikalität und des Antisemitismus ist neu und macht einen Schwerpunkt unserer Arbeit aus“, sagt Fuchs.

Früher war es manchmal eine Sisyphos-Arbeit, die die Juristen, Informatiker und Medienexperten von Norderstedt aus leisteten. Sobald sie an einer Stelle die Löschung von rechtswidrigen Inhalten veranlassten, tauchten sie an anderer Stelle wieder auf. „Das war manchmal zum Verzweifeln. Aber jetzt werden die Löschprogramme und unsere Möglichkeiten immer besser“, sagt Fuchs, der selbst Jurist ist und seine Tätigkeit als sehr sinnvoll empfindet. „Wenn man sieht, dass man die Löschung oder sogar die Strafverfolgung von volksverhetzenden oder pornografischen Inhalten durchsetzt, ist das hoch motivierend.“

Die Medienanstalten können Bußgelder verhängen – oder sogar Strafanzeige stellen. „Die Staatsanwaltschaften arbeiten immer enger mit uns zusammen“, sagt Fuchs. Der Grund: Seit dem Mordanschlag auf den Politiker Walter Lübke sei das Bewusstsein um den Zusammenhang zwischen Hassparolen im Internet und realen Straftaten gestiegen. Die Arbeit verlangt den Medienwächtern einiges ab. „Sie müssen sich Filme mit Gewaltdarstellungen anschauen, die für die meisten Menschen unvorstellbar sind“, sagt Fuchs und erzählt von einem Video, in dem einem Mann der Kopf abgesägt wird. In einem anderen Film werden Kinder missbraucht.

Fuchs winkt ab! Genug davon! Schließlich besteht ihre Arbeit nicht nur daraus. Manchmal ginge es auch einfach nur um Schleichwerbung oder die Gewichtung von Regionalthemen bei Regionalsendern. „Die Regionalmagazine müssen laut Rundfunkstaatsvertrag und Fernsehfensterrichtlinie zeitliche und inhaltliche Vorgaben erfüllen“, erklärt Fuchs und fügt hinzu: „Doch obwohl sowohl RTL als auch SAT.1 im Wochendurchschnitt deutlich mehr als zehn Minuten aktuelle, regionale Inhalte liefern, war auffällig, dass beide Magazine wesentlich weniger über Schleswig-Holstein berichten als über Hamburg.“ Aber im Vergleich zu den rechtsradikalen Inhalten ist das eher harmlos.