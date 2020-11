Gutachten empfiehlt Abriss der Alten Mühle

Tangstedt . Sowohl eine Sanierung als auch ein Neubau der Alten Mühle in der Tangstedter Dorfmitte, direkt neben dem Rathaus und nicht zu verwechseln mit dem Restaurant auf der anderen Straßenseite, würde fast eine Million Euro kosten. Zu diesem Ergebnis ist ein durch das Amt Itzstedt beauftragte Hamburger Architekturbüro (Ewers Dörnen + Partner) gekommen, das eine Voruntersuchung zu dem Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert durchgeführt hat. Wie mehrfach berichtet, soll im Laufe des nächsten Jahres ein Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des Areals stattfinden. Noch hat die Politik die exakten Rahmenbedingungen nicht festgelegt. Und der größte Streitpunkt ist eben die Mühle.

2019 hatte eine Gruppe von Bürgern bereits über 1000 Unterschriften vorgelegt und den Erhalt des Bauwerks oder wenigstens des historischen Erscheinungsbildes gefordert. Insbesondere die Grünen sind ebenso dieser Meinung. Es könnte ein neuer Treffpunkt entstehen mit einem Café und weiterem Gewerbe, dazu in einem anliegenden Neubau möglicherweise Wohnungen.

Die Experten sehen den Abriss als wirtschaftlicher an

Ob es allerdings möglich ist, die Mühle zu bewahren, zugleich aber einen Investor für das Projekt zu finden, darüber gibt es in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen. Deswegen sollte der Zustand des Gebäudes noch einmal fachkundig bewertet werden. Hierzu fand eine Begehung statt, die Studie basiert also auf äußerlichen Eindrucken. Der Bericht kommt zu einem klaren Fazit: „Aus wirtschaftlichen Gründen empfehlen wir den Abbruch der Alten Mühle.“ Demnach sei diese in einem sehr schlechten Zustand, müsste bis auf die Außenwände, Teile der Innenwände und des Dachstuhls komplett entkernt und saniert werden. Es ist die Rede von Pilzbefall, Feuchtigkeit, Schädlingen, Korrosion, es fehle technische Ausstattung. Und auch die Gebäudebereiche, die grundsätzlich erhalten werden könnten, müssten repariert werden.

Laut Architekturbüro würde die Sanierung 936.799,22 Euro kosten, ein Neubau 912.189,27 Euro. Aber, so die Planer, „generell können die Kosten momentan nur einen ersten groben Rahmen bilden, da weder die spätere Nutzung des Gebäudes bekannt ist noch genauere Untersuchungen vorgenommen wurden.“