Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

Thomas, gelernter Tischler und als Wanderprediger zwangsläufig viel unterwegs, erfand in seinem 33. Lebensjahr eine bis dahin unbekannte Serviceleistung – die Pauschalgruppenreise. Als die Temperenzler eine Großveranstaltung wider den Alkoholkonsum planten, organisierte der rührige Prediger eine Extrafahrt auf der Eisenbahnlinie Derby-Rugby zu ermäßigten Preisen. Für einen Shilling pro Person beförderte Thomas am 5. Juli 1841 die stolze Anzahl von 570 Temperenzlern von Leicester nach Loughborough und zurück, inklusive Sightseeing und Teestunde. Der Ex-Seelsorger wurde zum Wanderprediger für modernen Tourismus. Virtuos begann er, das rasch wachsende Eisenbahnnetz für die Massenbeförderung zu nutzen. Sein ständiger Slogan lautete: „We must have railways for the millions!“ Unermüdlich entwickelte er neue Sonder- und Ausflugsfahrten, dabei auch einige Absonderlichkeiten wie „Mondscheinfahrten“ für Arbeiter, die am Tag aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht reisen konnten.

Für die Londoner Weltausstellung von 1851 ließ er sich etwas ganz besonderes einfallen. Damit möglichst viele Menschen dieses Massenspektakel besuchen konnten, gründete Thomas vorab in etlichen englischen Städten „Reisesparclubs“. Durch eine kleine, wöchentliche Einzahlung erwarben die Mitglieder Anrecht auf die Fahrt nach London, inklusive Unterkunft und Weltausstellung. Wenig später organisierte der einstige Tischler Fernreisen für Pauschalisten.

In der „feineren“ Gesellschaft rümpfte man darüber die Nase, weil man sich bei derlei Angeboten um eventuell „nicht standesgemäße Schlafgenossenschaft“ sorgte.

Da reiste man lieber mit einem Edel-Unternehmen wie dem Reisebüro der Berliner Carl und Louis Stangen, die 1878 die erste organisierte Weltreise anboten: Reisezeit acht Monate, Teilnehmerzahl sieben Personen, Kostenpunkt 11.000 Mark – seinerzeit mehr als das fünffache Jahresgehalt eines Angestellten.

Um solche Exklusivität war die Firma des Wanderpredigers in der Tat nicht bemüht. Die hier zusammengestellten Couponbücher mit detaillierten Anweisungen für Übernachtungen und Verköstigung ermöglichten es, das Reisen zu verbilligen. Speziell „Sprachunkundigen und Ungebildeten“ wollte Thomas mit seiner Dienstleistung den Besuch fremder Länder erschließen. Dieses Konzept florierte weltweit, die Firma existiert noch heute unter dem Namen ihres Gründers.

Wie lautete Thomas’ Nachname?

Die Antwort steht am Freitag im Abendblatt. Am Mittwoch suchten wir die griechische Stadt Marathon, nach dem bis heute der 42-Kilometer-Dauerlauf benannt wurde.