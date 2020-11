Norderstedt/Bad Segeberg. Die Stadt Norderstedt beendet zum Jahresende 2020 ihre Kooperation mit dem Recyclinghof in der Oststraße, dem der Wegezweckverband (WZV) des Kreises Segeberg gehört. Das bedeutet für die Bürger, dass sie ab Januar 2021 ihre schadstoffhaltigen Abfälle, Bauschutt, Sperrmüll, Elektrogeräte oder Strauchwerk zum Bauhof in der Friedrich-Ebert-Straße bringen müssen, sofern sie ihn mit den Gutscheinen der Stadt kostenlos entsorgen lassen wollen.

Damit aber nicht genug. Die Stadt will gleichzeitig auch den Umschlag für die jährlich etwa 13.000 Tonnen Hausmüll der Norderstedter Bürger an der Oststraße beenden. „Das gehört für uns zum Gesamtpaket dazu“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder am Mittwoch dem Abendblatt. „Wir sammeln künftig den Restmüll in der Stadt nicht nur wie bisher ein. Wir werden auch den Umschlag auf dem Betriebshof in der Friedrich-Ebert-Straße selber machen und ihn dann mit unseren Fahrzeugen und Mitarbeitern zur Müllverbrennungsanlage nach Glückstadt transportieren, wo er vom WZV entsorgt wird.“

Der WZV pocht auf die Erfüllung der Verträge

So der Plan. Doch der birgt reichlich Konfliktpotenzial, wie WZV-Verbandsvorsteher Peter Axmann erwidert. „Wir erwarten, dass Norderstedt seine vertragliche Vereinbarung einhält, die auch nicht einseitig kündbar ist.“ So heißt es im Vertrag von August 2012, der genau so in dem vom Kreistag bis 2021 beschlossenen Abfallwirtschaftskonzept festgeschrieben ist, dass „die Stadt Norderstedt Restabfälle zur Behandlung und zur Beseitigung dem Wege-Zweckverband zu überlassen“ habe. Und dazu gehört nach Axmann nicht etwa nur die Anlieferung des Hausmülls zur Verbrennungsanlage, sondern die Anlieferung zum Recyclinghof des WZV, der dann dort den Hausmüll in größere Mengen umschlage und ihn mit seinen Fahrzeugen und Mitarbeitern zur Verbrennungsanlage fahre. Diese Regelung gilt laut Axmann sogar noch bis 2050. Aus dieser Verpflichtung komme Norderstedt nicht raus.

OB Roeder kontert mit einem juristischen Gutachten

Roeder wiederum sagt, dass der Stadt ein juristisches Gutachten vorliege, das diese Selbstanlieferung nach Glückstadt mit Umschlag auf dem eigenen Betriebshof rechtfertige. „Das müssen wir noch mit dem WZV klären.“ Möglichst noch in diesem Monat. Beide Seiten betonen, dass sie keinen Rechtsstreit in dieser Sache wollen. „Aber wir werden auf die Einhaltung des Vertrages pochen“, kündigt Axmann an. Bei der Auseinandersetzung um den Recyclinghof an der Oststraße, die vor zwei Jahren fast zur Schließung geführt hätte, ist die Restmüllentsorgung der Kernstreit. „Da spielt die Musik“, sagt Axmann. Etwa zwei Drittel der Einnahmen des Recyclinghofes mache der Umschlag des Hausmülls an der Oststraße aus. Wenn der WZV dies nur noch für den Restmüll aus dem restlichen Kreis Segeberg machte, würden ihm erhebliche Einnahmen wegbrechen. Die Anlieferung von Bauschutt oder Sondermüll zur Oststraße durch jährlich etwa 100.000 Bürger, sei dagegen ein Zuschussgeschäft, sagt Axmann.

Die Müllgebühren in Norderstedt sollen stabil bleiben

Roeder spricht von einer halben Million Euro, die dieser Alleingang bei der Abfallentsorgung der Stadt Norderstedt im Jahr einspare. „Mehr als zwei Millionen Euro“, zahle die Stadt zurzeit an den WZV. „Wir halten so auf Dauer die Abfallgebühren stabil. Das ist für mich das oberste Ziel.“ Gleichwohl müsse der Betriebshof an der Friedrich-Ebert-Straße mit Containern als Wertstoffhof umgerüstet werden. Zudem stelle die Stadt etwa zehn neue Mitarbeiter ein. Das koste die Stadt etwa ein bis zwei Millionen Euro.

Diese Strategie mit der Anlieferung des Hausmülls nach Glückstadt erklärt auch, warum die Stadt den Recyclinghof nur kaufen und nicht pachten wollte. Längstens ein Jahr hätte ein solcher Pachtvertrag laufen dürfen, um dann den Verkauf spätestens zum 1. Januar 2022 abzuwickeln, betont Roeder. Während Axmann „aus strategischen Gründen“ frühestens in zwei, drei Jahren den Recyclinghof an Norderstedt verkaufen wollte. Daran sind dann auch die monatelangen Verhandlungen, die zum Teil Landrat Jan Peter Schröder moderiert hat, gescheitert. Auch wenn Roeder betont, mit Axmann, der seit gut einem Jahr im Amt ist, habe sich „die Kommunikation mit dem WZV erheblich verbessert“. Gleichwohl warte sie bis heute auf die Abrechnung des Recyclinghofes durch den WZV für 2019, die im Juni hätte vorliegen müssen.

Die Politik steht hinter dem Plan der Stadtverwaltung

Der Entsorgungsvertrag des WZV mit der Verbrennungsanlage in Glückstadt läuft 2022 aus. Roeder hat die Kaufabsicht aber noch nicht aufgegeben. „Wir halten weiter unser Kaufangebot aufrecht“, sagt sie. Vier Millionen Euro hatte die Stadt dem WZV für den Recyclinghof in der Oststraße geboten. Möglicherweise sei der WZV in zwei Jahren zum Verkauf bereit, spekuliert Roeder. Bis dahin solle der neue Wertstoffhof in der Friedrich-Ebert-Straße provisorisch weitergeführt werden.

Die Politik steht mehrheitlich hinter dieser Strategie. CDU-Fraktionschef Peter Holle sagt: „Man hat alles versucht und kommt nicht zusammen, dann muss man eben getrennte Wege gehen.“ SPD-Fraktionschef Nicolai Steinhau-Kühl sagt: „Es ist schade, dass es sich so entwickelt hat. Aber es gibt keinen anderen Weg mehr.“