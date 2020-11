Norderstedt. Das Tischtuch zwischen dem Wegezweckverband (WZV) des Kreises Segeberg und der Stadt Norderstedt ist endgültig zerschnitten. Beim Streit um den bislang gemeinsam betriebenen Recyclinghof an der Oststraße konnten die beiden Parteien nach monatelangen Verhandlungen keine Einigung erzielen.

Norderstedt wollte den Hof für 4 Millionen Euro kaufen

Die Stadt wollte den Hof unbedingt kaufen und alleine weiterbetreiben. Darauf hat sich der WZV aber nicht eingelassen. Deswegen werde die Kooperation nun zum 31. Dezember 2020 endgültig beendet, teilte die Stadt am Dienstag mit. Gleichzeitig versicherte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder den Bürgerinnen und Bürgern, dass diese Entscheidung keine Einschränkungen bei der Müllentsorgung bedeute. Alles, was sie bislang an der Oststraße abgegeben wurde, könne in Zukunft auf dem Norderstedter Wertstoffhof auf der Anlage des Betriebsamtes an der Friedrich-Ebert-Straße abgegeben werden. Gutscheine der Stadt (Sperrmüll, Strauchgut) gelten hier ebenso. Die Stadt gehe aber davon aus, dass der WZV seine Einrichtung weiter betreiben wird. Für den Bau des stadteigenen Wertstoffhofes an der Friedrich-Ebert-Straße ist die große Mehrheit in der Norderstedter Stadtvertretung. Die Genehmigung dafür liegt vor; die Einrichtung soll – zunächst in provisorischer Form – am 4. Januar 2021 den Betrieb aufnehmen.

Der WZV kann sich einen Verkauf bis 2023 nicht vorstellen

WZV-Verbandsvorsteher Peter Axmann hatte Roeder mitgeteilt, dass der Verkauf des Recyclinghofes „mit der Position des Verbands unvereinbar“ sei. Dies gelte mindestens bis 2023. „Wir müssen feststellen, dass der Versuch, eine kooperative Lösung zu finden, gescheitert ist“, teilt Roeder mit. Sie bekräftigte das Interesse der Stadt, die Einrichtung an der Oststraße zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Erneut bekräftigte Roeder die Kritik am WZV. Man habe sich in einem Dauerstreit mit dem Verband über die Finanzierung des Hofes befunden. Fehlende WZV-Jahresabschlussrechnungen des Recyclinghofes sorgten für Misstrauen in Norderstedt. Dazu trugen auch der Skandal und Prozess um mutmaßliche Unterschlagungen gegen den früheren WZV-Hofleiter entscheidend bei. Um einen Schlussstrich ziehen zu können, hatte die Stadt dem WZV schließlich angeboten, den Hof für 4 Millionen Euro zu kaufen.