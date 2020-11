Kaltenkirchen. Sandra Schumacher und Arthur Hartwig haben es geschafft: Das junge Paar aus Hamburg hat die letzte freie Wohnung am Zeisigring in Kaltenkirchen ergattert. Damit hat die Deutsche Reihenhaus AG schneller als erwartet alle Immobilien in dem Neubaugebiet verkauft. Dass das Interesse an den 166 Reihenhäusern so groß war, zeigt die Attraktivität Kaltenkirchens als Zuhause. Die Stadt wächst und wächst. Von 19.700 Einwohnern im Jahr 2012 nahm die Zahl auf derzeit etwa 23.000 zu. Und es soll weiter gebaut werden.

Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe, Bürgermeister Hanno Krause und Ramona Sonnenberg von der Reihenhaus AG begrüßten das Paar in seiner Wohnung. In wenigen Tagen soll der Umzug beginnen. „Wir freuen uns, dass wir hier unsere Familie aufbauen können“, sagt Sandra Schumacher, die bislang mit ihrem Freund zentral in Hamburg gelebt hat. Auch Hündchen Baffi ist dabei, wenn die beiden in ihre nagelneue 145-Quadratmeter-Wohnung ziehen werden.

Jeder zweite Käufer der Reihenhäuser komme aus Hamburg

Gefunden haben sie ihr neues Zuhause auf einer Immobilienplattform im Internet. „Wir wollten einfach raus“, sagt Arthur Hartwig. Vor der Entscheidung fuhren beide mehrfach nach Kaltenkirchen, um die Stadt und seine Umgebung zu erkunden. In Hamburg eine andere Wohnung zu finden und dann auch noch bezahlen zu können, sei extrem schwierig gewesen, sagt Sandra Schumacher. Mit dieser Erfahrung steht das Paar nicht allein. Jeder zweite Käufer der Reihenhäuser komme aus Hamburg, sagt Ramona Sonnenberg.

Nur 20 Prozent der Eigentümer kämen aus Kaltenkirchen. Das Wohngebiet entstand auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses, das geschlossen und abgerissen wurde. Im Jahr 2013 begann die politische Diskussion, auf dem Gelände preiswerten Wohnraum insbesondere für junge Familien inklusive einer neuen Kita zu schaffen. 2015 starteten die Bauarbeiten, die Deutsche Reihenhaus AG investierte 16 Millionen Euro. Ein Jahr später waren die ersten Reihenhäuser fertig. Strom und Wärme liefern zwei neue Blockheizkraftwerke.

Die Menschen in dem neuen Quartier leben ruhig am Rand der Stadt an einer Privatstraße. Die meisten Autos verschwinden in einer Tiefgarage mit 144 Plätzen. „Das ist ein Riesenvorteil für die Anwohner“, sagt Ramona Sonnenberg. Auch für Sandra Schumacher und Arthur Hartwig – beide fahren täglich mit dem Auto zur Arbeit nach Hamburg und schätzen die gute Anbindung an die Autobahn 7.

Für neue Baugebiete wird der Platz langsam knapp

Die 24-Jährige arbeitet in der ambulanten Pflege, der 27-Jährige im OP eines Krankenhauses. „Wir wollen junge Leute und Kaufkraft nach Kaltenkirchen holen“, sagt Bürgermeister Krause. Inzwischen sei Kaltenkirchen nach Kiel die zweitjüngste Stadt in Schleswig-Holstein. Es reiche nicht, Wohnraum zu schaffen. Auch die Infrastruktur müsse stimmen, sagt Krause und zitiert stolz eine Umfrage über die Attraktivität von Städten, nach der Kaltenkirchen Platz 13 und 600 Orten einnehme. Zur Infrastruktur, die mit der Einwohnerzahl gewachsen sei, zählt Krause vier neue Kitas, zusätzliche 35.000 Quadratmeter im Einzelhandel und weitere 50 Hektar Gewerbegebiet, die seit 2012 entstanden seien. „Wir haben parallel Arbeitsplätze, soziale Einrichtungen und Kaufmöglichkeiten geschaffen“, sagt der Bürgermeister. Nebenbei haben sich die Gewerbesteuereinnahmen auf 15 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt.

Immer noch wollen viele Menschen nach Kaltenkirchen ziehen, doch mittlerweile wird der Platz knapp. Über die letzten freien Flächen für Wohnbebauung am Waldweg, Radensweg und am Wiesendamm haben die politischen Gespräche begonnen. Doch nicht nur der Platzmangel setzt dem Wachstum Grenzen: Das derzeit gültige Stadtentwicklungskonzept sieht eine maximale Einwohnerzahl von 24.000 Menschen vor.