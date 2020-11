Kreis Segeberg. Für die Polizei hat mit dem Ende der Sommerzeit eine neue Jahreszeit begonnen: Wenn die Dunkelheit schon nachmittags beginnt, steigt alle Jahre wieder die Zahl der Einbrüche deutlich. Im Kreis Segeberg sind in der Regel Norderstedt und Kaltenkirchen mit seinem Umland am härtesten betroffen. Die Polizei bereitet sich jetzt darauf vor. Die für die Kreise Segeberg und Pinneberg verantwortliche Polizeidirektion hat als einzige in Schleswig-Holstein ein Sachgebiet gegründet, das sich ausschließlich mit Einbrüchen beschäftigt.

Noch ist die Lage ruhig. Ein bis drei Einbrüche registriert die Polizei aktuell durchschnittlich pro Tag. Normalerweise sind es um diese Jahreszeit deutlich mehr. Das gilt für das ganze Bundesland. „Die Zahlen für Wohnungseinbruchdiebstahl in Schleswig-Holstein liegen in 2020 deutlich unter den Zahlen von 2019. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend ändert“, sagt Marcel Schmidt, Sprecher des Landespolizeiamtes in Kiel. Doch wenn Einbrecher zuschlagen, haben oftmals die Haus- oder Wohnungsbesitzer durch ihr zu sorgloses Verhalten dazu beigetragen. „Die Leute glauben, ihnen kann so etwas nicht passieren“, sagt Präventionsexperte Jörg Mangelmann von der Polizeidirektion Segeberg.

Wozu das führt, haben er und seine Kollegen bei der jüngsten Kontrolle in Wohngebieten gesehen. 20 Garagen standen offen, sieben Schuppen waren unverschlossen. „Darin befindet sich oftmals alles, was Täter gebrauchen können. Leitern als Aufstiegshilfe, Werkzeuge wie Bohrhammer oder Stemmeisen“, sagt Mangelmann. Die Einbrecher bräuchten sich nur zu bedienen, müssten kein eigenes Tatwerkzeug mitbringen. In 15 Fällen hätten Leitern als Aufstiegshilfen am Haus schon bereitgestanden, die Beamten stießen auf 32 unverschlossene Fahrräder, die etwa als Fluchthilfe dienen könnten. „Wenn wir mit den Leuten über ihr Verhalten sprechen, sind die meisten einsichtig“, sagt Mangelmann. Er kündigt weitere Kontrollen dieser Art an.

Die Polizei berät die Bürger jetzt wieder persönlich

Künftig werden die Experten der Polizei im Kreis Segeberg auch wieder Haus- und Wohnungseigentümer in den eigenen vier Wänden beraten, wie sie ihr Eigenheim besser vor unliebsamen Besuchern schützen können. Diese Aufgabe hatte die Polizei landesweit vor einigen Jahren an Firmen abgetreten, die dann auch gleich beauftragt werden konnten. Nun kommt die Polizei wieder direkt ins Haus, um unabhängig beraten zu können. Ab wann die Polizei diesen Service wieder anbietet, will das Landespolizeiamt noch nicht mitteilen. Sprecher Marcel Schmidt: „Aufgrund der Corona-Pandemie können wir zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich keine Aussagen zu Beginn und Ausgestaltung von möglichen Beratungsangeboten machen.“

Um das eigene Haus oder die Wohnung vor unliebsamem Besuch zu schützen, sollten sich die Eigentümer auf die Erdgeschossbereiche konzentrieren, rät Präventionsexperte Mangelmann. Eine ältere, nur schlecht gesicherte Terrassentür oder ein Fenster der alten Generation breche ein professioneller Täter in 15 Sekunden auf. Daher sollten Fenster- sowie Türrahmen über Pilzkopfverriegelungen verfügen. Auch mehrfach verglaste Scheiben, weitere leicht nachrüstbare Verriegelungsmechanismen sowie eine spezielle Folie in der Scheibe böten mehr Sicherheit.

Wachsam sein, lautet ein weiterer Tipp des Polizisten

Für nachrüstbare Systeme kann es Förderung geben (siehe unten). Gerade in uneinsehbaren Bereichen müssten Terrassentüren und Fenster besonders geschützt sein, rät der 57-Jährige. „Rollläden bieten einen guten Schutz, weil das Hochdrücken Kraft kostet und Lärm verursacht“, sagt Mangelmann. Er empfiehlt daher, beim Verlassen des Hauses die Rollläden zu verschließen, auch wenn dann schnell offenbart wird, dass niemand zu Hause ist. Sogenannte Smart-Home-Technik, die Alarmmeldungen auf das Smartphone des Eigentümers versendet, könne ebenfalls dazu dienen, Einbrecher fernzuhalten. Dazu zählen Überwachungskameras ebenso wie Fenster- und Türkontakte, die bei Erschütterungen Alarm auslösen.

Wachsam sein, lautet ein weiterer Tipp des Polizisten. „Wer fremde Personen oder Fahrzeuge bei sich in der Nachbarschaft beobachtet, die dort nicht hingehören, sollte sich nicht scheuen, den Polizeinotruf zu alarmieren. Bei Fahrzeugen am besten das Kennzeichen merken.“ Wer länger abwesend ist, sollte Nachbarn als Aufpasser und Briefkastenleerer aktivieren oder über Zeitschaltuhren für die Beleuchtung Anwesenheit vortäuschen. „Eine gute Nachbarschaft ist der wirksamste Einbruchschutz“, sagt Mangelmann. Auch die Polizei brauche Unterstützung aus der Bevölkerung. „Je mehr Hinweise wir bekommen, desto erfolgreicher sind wir.“

Dass die Kreise Segeberg und Pinneberg eine große Anziehungskraft auf Einbrecher ausüben, führen Experten auf die guten Verkehrsanbindungen zurück, die eine schnelle Flucht ermöglichen, sowie auf eine große Zahl lohnender Objekte.

Land legt Förderprogramm für den Einbruchschutz auf

„Der aktive Schutz des Hauses oder der Wohnung ist ein zentraler Bestandteil im Kampf gegen den Einbruchdiebstahl“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. „Im Zusammenspiel mit den intensiven Maßnahmen der Polizei hat dieser verstärkte Schutz in den vergangenen Jahren deutliche Erfolge gebracht.“ Sie ruft die Schleswig-Holsteiner auf, das Förderprogramm des Landes für Investitionen in die Sicherheit zu nutzen. Für das Einbruchschutzprogramm stehen in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel sind noch nicht aufgebraucht. Auch Mieter von Wohnimmobilien können Anträge stellen. Das Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 500 Euro.

Förderanträge können noch bis zum 11. Dezember gestellt werden. Antragsformulare und weitere Informationen zum Einbruchschutz sind auf den Internetseiten der IB.SH unter www.ib-sh.de/zuschuss-fuer-einbruchschutz und des Landespolizeiamtes Schleswig-Holstein unter www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Einbruchschutz/einbruchschutz_artikel.html sowie unter www.k-einbruch.de

verfügbar.