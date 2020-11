Norderstedt . Unsanfter kann man wohl kaum aus dem Schlaf gerissen werden: Krachende Äste und klirrende Fensterscheiben schreckten mitten in der Nacht um 3.30 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Birkenweg aus den Betten. Die Ursache: Auf ihr Wohnhaus gegenüber des Einkaufszentrums Herold-Center war in der Nacht zu Sonntag ein mächtiger alter Kastanienbaum gestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt rückte an und war wenige Minuten mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Der 18 Meter hohe Baum war direkt in die Fassade des Mehrfamilienhaus gekracht. Mehrere Balkone, zwei Fenster, das Dach und die Außendämmung des Gebäudes wurden stark beschädigt. Feuerwehrleute brachten die Drehleiter in Stellung und rückten der Kastanie mit der Motorsäge zu Leibe. Stück für Stück trugen sie das Gehölz ab. Um den Baum gegen Wegrutschen zu sichern, nahmen sie eine Winde und einen Mehrzweckzug zu Hilfe.

Der massive Baum ragte über das dritte Obergeschoss hinaus und lehnte an den zertrümmerten Balkons. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um ihn zu zerlegen.

Anwohner kümmern sich rührend um Feuerwehrleute

Nachdem sich die Anwohner von ihrem ersten Schreck erholt hatten, versorgten sie die Feuerwehrleute während ihres Einsatzes mit Getränken. Bei Sonnenaufgang gab es für die fleißigen Helfer außerdem frische Brötchen und Kaffee vom Bäcker im Herold-Center gleich gegenüber. Gegen 9.30 Uhr rückte die Feuerwehr ab. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle mit Flatterband.

Wie kann es sein, dass sich ein Kastanienbaum bei normaler Witterung plötzlich aus dem Erdreich löst und auf ein Gebäude stürzt? Die Frage beschäftigt neben den Mietern am Birkenweg inzwischen auch Fachleute. Dass der Baum womöglich angesägt wurde, ist zumindest auszuschließen. ,,Wir haben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann auf Anfrage des Abendblattes.

Am Montag sind die Schäden an der Fassade gut zu erkennen. Der Baum wurde zerlegt und abgefahren.

Foto: Christopher Herbst

Der Baum stand auf einem Privatgrundstück wenige Meter vom Haus entfernt. Die Mieter am Birkenweg berichten, dass die Kastanie wie jedes Jahr prachtvoll geblüht habe. Die Hausverwaltung habe den Baum regelmäßig inspiziert. Ein Techniker des zuständigen Verwalters KG Interbau aus Hamburg machte sich am Montag ein Lagebild. Die Gebäudeschäden bezifferte der Techniker auf ,,mehrere Zehntausend Euro.“ Die Fassade werde eingerüstet und in den nächsten Tagen mit der Reparatur begonnen. Alle Wohnungen sind weiter bewohnbar. Drei Balkone wurden sicherheitshalber gesperrt.

Der Baum sei ,,jährlich gepflegt worden“

Zur Frage nach dem Allgemeinzustand der Kastanie, die flache Wurzeln haben und relativ empfindlich auf Krankheiten reagieren, wollte sich der Techniker nicht äußern. Der Baum sei ,,jährlich gepflegt worden“ . Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfiehlt, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zweimal pro Jahr eine Bauminspektion durchzuführen: einmal im belaubtem, einmal im nicht-belaubtem Zustand.

Auch ein Baumexperte der Stadt machte sich am Montag ein Bild - obwohl er für umgestürzte Bäume auf Privatgrund gar nicht zuständig ist. ,,Wir analysieren nicht den Zustand privater Bäume. Es sei denn, es liegt eine Anzeige vor“, sagt Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek.

Ob die Versicherung oder womöglich die Hausverwaltung für den Schaden haften wird, ist noch unklar.